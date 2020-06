Vacances d’été en pleine nature : s’éloigner des gens pour se protéger vraiment du virus !

Vous savez désormais que vous pouvez clairement partir en vacances et de nombreux Français ont déjà réservé leur séjour. Toutefois, il y a un point important que certains peuvent se poser et j’avoue que je réfléchis aussi à cette éventualité. Faut-il s’isoler et renouer avec la nature pour échapper à la foule ? En ce qui me concerne, cette année, je privilégierais des vacances d’été au coeur de la nature pour me ressourcer, mais également croiser le moins de personnes possible toujours pour éviter la propagation du virus. Certes, les cartes sont vertes sauf pour l’Île-de-France, mais la prudence est de mise.

Des vacances d’été dans des zones isolées

Si vous avez pu regarder Zone Interdite sur M6 dimanche dernier, vous avez pu constater que des hébergements insolites ont toujours la cote. Vous pouvez alors envisager une cabane dans les arbres, un tipi pour découvrir une nouvelle culture ou encore des capsules nichées sur le flanc de falaise. Ce sont sans doute ces séjours qui auront la cote, mais les Français seront aussi nombreux sur les plages de France que ce soit dans le sud ou à l’ouest. De plus, Édouard Philippe a partagé une très belle nouvelle en précisant que dès le 2 Juin, les restaurants et les bars ainsi que les campings pourront ouvrir leurs portes.

Les Français semblent avoir besoin de nature comme vous pouvez le constater sur les réseaux sociaux .

. De plus, Sud Radio a eu l’occasion de réaliser une interview d’un professionnel du tourisme puisqu’il est aux commandes d’un camping dans la Haute-Garonne.

Il précise que les personnes ont besoin de renouer avec la nature, les vacances d’été seront sans doute focalisées sur l’environnement.

Quelles sont les possibilités pour les vacances d’été ?

Vous ne souhaitez pas vous installer sur la plage, vous avez envie de nature. Il peut alors être judicieux de découvrir le terroir avec notamment l’Ardèche et l’Auvergne qui sont deux destinations très sympathiques pour savourer la nature. Il est possible de trouver des gîtes ou des campings qui sont isolés des grandes villes, vous pourrez alors vous ressourcer et éviter la propagation du virus. Pour l’instant, impossible de savoir si les départs à l’étranger seront possibles, mais il est tout de même conseillé d’attendre la mi-Juin.

[INSPIRATION] S'ouvrir à un tourisme plus durable pour les vacances d'été : près de chez soi et imprégné du besoin de retrouver la nature ! 🌳🏖☀️ #JourdelaTerre #ecotourisme #nature #été2020@ID_LinfoDurablehttps://t.co/BYbCH3cM0V — Jour de la Terre Fr (@JourdelaTerreFr) May 25, 2020

Sinon, les Français ont déjà commencé à réserver leurs vacances d’été et la nature sera apparemment au coeur de toutes les attentions. Bien sûr, la campagne sera sans doute aux premières loges au même titre que les montagnes. Vous pourrez alors savourer les Alpes avec des stations très plaisantes comme Chamonix ou la Clusaz. En France, il y a de nombreuses zones comme dans les Vosges qui vous promettent un écrin de verdure sans que vous soyez impacté par la foule. Il ne faudra pas oublier les gestes barrières par contre.