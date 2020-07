Vacances d’été : elles seront entièrement gratuites pour certains « héros du covid » dans le Jura

Ils ont tout donné pendant la crise du coronavirus et le font encore aujourd’hui. Alors que la France et le monde étaient confinés, les soignants, eux, n’ont pas arrêté de travailler, bien au contraire : ils ont redoublé d’efforts. Alors que le secteur de la santé est en difficulté et demande de l’aide, le personnel hospitalier a dû faire plus avec parfois moins. Une situation plus que difficile qui a poussé beaucoup de personne à être solidaires.

Pour les soignants et pour les autres aussi

C’est une initiative d’abord lancée par le Pays Basque, mais reprise avec joie par l’office du tourisme « Cœur de Jura » : celle de remercier les soignants et de leur offrir un peu de répit. Pour se faire, une quinzaine de partenaires locaux, restaurateurs, hébergeurs et animateurs ont accepté d’offrir des prestations ou services. Des « lots » parfois composés de séjours en gîtes, de week-ends à l’hôtel, de dîners au restaurant et d’autres activités, qui ont ainsi été proposé aux soignants, mais pas que : « toutes les personnes salariées qui ont été particulièrement exposées pendant la période du confinement » détaille Philippe Markarian, le directeur de l’office de tourisme, « évidemment le personnel hospitalier, mais aussi des professions dont on a moins parlé, les chauffeurs de bus, les caissières dans les magasins, les personnes en charge du nettoyage des espaces publics par exemple« .

Un choix difficile

L’office du tourisme d’Arbois, Poligny et Salins-les-Bains a donc reçu beaucoup de demandes. Des demandes, qui devaient être envoyées par mail avant le 30 juin, pour pouvoir bénéficier de cette aide hors du commun. Les partenaires de cette initiative ont donc épluché toutes les lettres reçues, pour finalement sélectionner les plus touchantes d’entre elles. « Ils y parlaient de leur parcours de vie, de leur profession« , explique Christiane Aymonier, propriétaire d’un gîte à Marnoz. « Ils écrivaient souvent qu’ils n’avaient fait que leur boulot. Ils ne voulaient même pas trop qu’on les appelle les héros ». C’est ainsi que, comme le raconte le site France Info, Anne-Laure Girard, secrétaire médicale dans un cabinet de radiologie à Frasne, dans le Doubs, a pu profiter de deux nuits dans une chambre d’hôte à Arbois.

Opération « le repos des héros »

Il n’y a pas que le Jura qui a proposé son aide précieuse. Le département de la Creuse à lui aussi tenu à remercier tous ces « héros » du quotidien, en lançant une nouvelle opération de solidarité appelée « Le repos des héros ». Le département a dépensé près de 50 000 pour acheter des chèques cadeaux, vacances ou culture à des prestataires touristiques pour pouvoir offrir aux soignants Français des vacances plus que méritées et sans souci. Une initiative reprise par plusieurs autres régions de l’hexagone comme les Pyrénées-Atlantiques, qui a ainsi offert 500 euros à 414 soignants dans toute la France.

Faire marcher le tourisme local

Si cette initiative permet de remercier les soignants de la France entière comme il se doit, elle œuvre aussi au rétablissement des régions et de leur économie. En effet, cette crise sans précédent a fortement impacté le secteur du tourisme qui est aujourd’hui à l’agonie. Tous les moyens sont donc bons pour les professionnels du secteur et les régions de France pour attirer les gens. Faire venir des soignants, un geste solidaire pour toutes ces personnes qui ont travaillé d’arrache-pied mais aussi pour un tourisme en perdition. Les soignants, invités, ou fortement aidés à profiter de nos belles régions françaises pourront ainsi se reposer en aidant l’économie française et locale à rebondir. Une belle initiative qui permet à tout le monde d’être gagnant.