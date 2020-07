Vacances d’été du 14 juillet : pic de 955 km, attention sur la route pour ce long week-end

Forcément, les conséquences sont problématiques sur les routes, car les Français ont adopté une stratégie spécifique. D’un côté, nous avons ceux qui ne pourront pas opter pour des vacances d’été. En effet, avec le chômage partiel par exemple pendant la crise sanitaire, ils ne peuvent pas se permettre de partir plusieurs semaines. Par contre, le week-end du 14 juillet s’annonce sympathique avec samedi/dimanche et un jour férié à savoir le mardi. Il suffisait de poser un seul jour de congé le lundi pour profiter de quatre journées complètes.

Des bouchons infernaux en France pour le 14 juillet

Forcément, les Français ont été nombreux à avoir cette idée, les spécialistes avaient notamment annoncé un record sur les routes pour les premières semaines de juillet. Un pic devait même être atteint pour ce fameux week-end et ils ne se sont pas trompés au vu des relevés. En effet, samedi dernier, 955 kilomètres de bouchons ont été identifiés, les automobilistes ont donc été contraints de revoir leur itinéraire afin d’éviter cette situation problématique.

La chaleur est aussi au rendez-vous, les températures augmentent rapidement dans les voitures, ce qui est difficile à supporter avec des enfants et des animaux .

. La France avait été particulièrement rouge selon Bison Futé ce samedi et la situation devrait aussi être problématique le 14 juillet.

Par rapport au début du week-end, les bouchons ne devraient pas être aussi importantes, car Bison Futé annonce une circulation classique sur les routes de France.

De ce fait, que ce soit pour les départs ou les retours, la carte est verte, ce sera alors plus agréable pour ceux qui veulent revenir de leur long week-end du 14 juillet.

Il y aura toutefois une évolution assez importante dès la fin de cette semaine, même si les aoûtiens ne seront pas encore au rendez-vous. En effet, Bison Futé annonce de l’orange pour le sens des départs, la circulation sera difficile, mais elle sera habituelle pour les retours. La situation sera nettement moins agréable pour le week-end du 18 juillet.

🔴 Bison Fûté voit rouge sur la route des départs pour ce long week-end du 14 juillet https://t.co/dNpmhfbURy pic.twitter.com/7tbNPRcEAd — Le Parisien (@le_Parisien) July 10, 2020

Les prévisions pour ce week-end sont difficiles

En effet, les vacances d’été sont au rendez-vous pour de nombreux Français qui ont décidé de prendre le week-end du 14 juillet pour ne pas impacter leurs congés. Il faudra alors jongler avec une circulation très difficile pour les départs, les bouchons seront présents dans l’ouest du pays, mais le reste de la France sera verte. C’est donc une journée très difficile qui s’annonce pour tous ceux qui veulent partir en vacances d’été ou seulement en week-end, il faudra prendre son mal en patience et prévoir des divertissements.

Sinon, en 2020 comme avant, appeler son service d'informations routières « Bison futé » et le représenter par un bonhomme avec un coiffe de plumes et la peau rouge c'est : raciste. https://t.co/Cix59BT8Rp — Benjamin 🦦 (@benjamin_t__) July 10, 2020

Tout sera normal pour les départs et les retours de ce dimanche. À partir de vendredi 24 juillet, les départs seront en orange pour toute la France et les retours seront aussi complexes dans le sud de la France. Les tendances seront identiques pour le samedi 25 juillet avec une circulation difficile à l’Ouest et dans le sud pour les retours. Les départs seront par contre très complexes, toute la carte sera rouge. L’accalmie reviendra le dimanche dans les deux sens, c’est pour cette raison que certains Français décident de prendre des vacances d’été du dimanche au dimanche, cela permet de profiter d’un voyage serein et non rythmé par des embouteillages comme ce fut le cas pour le week-end du 14 juillet.