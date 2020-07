Vacances d’été et coronavirus : voici les précautions à prendre absolument pour partir !

Partir en vacances n’est jamais facile. Il y a toujours énormément de choses à prévoir. Mais cette année, c’est encore plus contraignant. Toujours en pleine crise du coronavirus, les Français, et les touristes du monde entier, doivent essayer d’anticiper un maximum de choses, et ainsi prévoir… l’imprévisible.

Un vrai casse-tête pour tous les vacanciers, pour qui partir en vacances devient presque un calvaire.

Pourtant quelques conseils simples peuvent vous aider à éviter les pièges.

Se faire dépister. Le remède imparable à toutes vos angoisses avant de partir en vacances. L’occasion ainsi de protéger les autres, et de se protéger soi-même, en cas de test positif, en allant se soigner.

Vérifier la situation sanitaire. Pour tous ceux qui ont décidé de s’offrir des vacances à l’étranger, c’est indispensable. Mais c’est une étape à ne pas oublier non plus lorsque l’on part en France. Certaines régions ont plus de cas que d’autres, et la situation évolue de jour en jour.

Emporter des masques chirurgicaux. Les masques en tissu sont une très bonne idée, en revanche, tout le monde ne les acceptent pas. Certains, comme les compagnies aériennes par exemple, ne veulent que des masques chirurgicaux. Ayez donc les deux pour éviter tout problème.

Prévoir un plan B. Cela parait peut-être stupide, mais pourtant, comme le dit l’adage : « Prudence est mère de sûreté ». La situation évolue malheureusement très vite…

Quelle mesure sanitaire pour la baignade ?

Le coronavirus est toujours présent, il faut donc rester vigilant. Sur les plages, et autour des piscines publiques, pas question d’être collés. La règle de distanciation sociale s’applique aussi lors du farniente collectif. Le mètre de distance est donc à respecter entre les serviettes (un système difficilement réalisable sur les plages bondées du sud de la France).

Dans l’eau en revanche, aucun problème à l’horizon, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) assure n’avoir détecté aucune trace du Covid-19 dans les prélèvements d’eau de mer et les coquillages examinés sur le littoral français depuis avril.

Prendre l’avion et le train

L’avion et le train sont des moyens de transports que vous allez sans doute prendre, et que beaucoup de Français vont utiliser cet été. Partir en vacances s’avère, cette année, être un véritable parcours du combattant.

Pour prendre le train, le masque est évidemment obligatoire et la SNCF n’hésite pas à le rappeler, à le marteler même, en gare, dans les trains et sur son site internet. « Un filtrage par les forces de l’ordre et la Sûreté ferroviaire est effectué à l’entrée des grandes gares pour veiller au respect de l’obligation du port du masque dans les gares et dans les trains. Le défaut de masque est passible d’une amende de 135 euros. Les agents présents durant votre voyage sont équipés de masques pour assurer la protection de tous « . À l’entrée des gares, des gel hydroalcoolique sont mis à la disposition de chacun, et ce, gratuitement. Des règles simple, dans l’ensemble respectées par les passagers.

En ce qui concerne l’avion, oubliez le masque en tissu, comme indiqué précédemment, c’est le masque chirurgical qui est strictement obligatoire à l’intérieur de l’appareil. Comme dans tous les espaces clos, les déplacements doivent être limités le plus possible, et bien sûr, tout est désinfecté le plus régulièrement possible. De quoi rassurer vous les passagers.

Les pays fermés aux Français

Voyager à l’étranger n’est que très peu privilégié cette année, et pourtant, certains Français s’y risquent quand même. Si la plupart des pays d’Europe nous acceptent sur leurs sols, d’autres n’ont quant à eux, toujours pas ouvert leurs frontières, en voici quelques exemples :