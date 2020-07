Vacances d’été : ces villes de Bretagne où le masque est obligatoire en extérieur

Cet été, les vacances des Français ont un goût différent par rapport à celles des autres années. Exit les séjours à l’étranger et les grands rassemblements en toute insouciance. Le maître mot de cette période estivale est la prudence. Il est tout à fait possible de prendre des congés d’été, à condition de respecter les fameux gestes barrières, de porter le masque quand il faut et de se laver régulièrement les mains.

Pour la plupart des Français, les vacances se passeront dans l’Hexagone. C’est d’ailleurs ce qu’avait préconisé le gouvernement, appelant la population à éviter de trop s’éloigner. Une décision comprise par beaucoup, à en juger par les fortes affluences sur les plages du littoral, dans les massifs montagneux ou encore dans les nombreuses régions du territoire.

Quand le port du masque devient systématique

Malgré la chaleur, le masque est devenu un accessoire obligatoire pour bon nombre de vacanciers, au même titre que les lunettes de soleil ou la crème solaire. Néanmoins, au niveau national, il n’est obligatoire que dans les lieux publics fermés. Certains endroits font néanmoins des ajustements et n’hésitent pas à se montrer plus stricts sur la réglementation.

C’est particulièrement le cas en Bretagne. Actuellement, la région fait le plein de touristes, qui découvrent ou redécouvrent ses charmes. Toutefois, cet afflux de vacanciers suppose de faire attention et certaines communes ont donc décidé de généraliser le port du masque en extérieur. C’est notamment le cas dans les villes à fort potentiel touristique comme Concarneau et Saint-Malo, qui sont toutes les deux des communes avec des quartiers protégés par des remparts. Dans la première, le masque est obligatoire dans la ville close, entre 10 heures et 22 heures tandis que dans la seconde, il le sera dans la partie intra-muros à partir du vendredi 31 juillet.

Les villes et la distribution de masques

D’autres sites moins touristiques préconisent également de porter le masque en extérieur. C’est le cas à Saint-Brieuc où il est obligatoire dans le coeur de la ville ou au Guilvinec, sur le belvédère. Dans certaines communes, la communication est plus particulière comme à Perros-Guirec où sur la page Facebook de la commune, on apprend qu’en « cas de forte affluence, port du masque indispensable ». Cela s’applique pour le centre-ville, la promenade de Trestaou et le sentier des douaniers.

Par ailleurs, de nombreuses villes de la région continuent la distribution de masques. C’est le cas à Brest, où il est possible de s’en procurer dans les mairies de quartier avec une présentation du justificatif de domicile ; à Douarnenez, à l’accueil de la mairie avec une présentation du justificatif de domicile et de la pièce d’identité ; à Lorient, dans le hall de l’hôtel de ville. Cet été, pour être à la pointe de la tendance et respecter son prochain, sortez masqués !