Vacances d’été : augmentation du nombre de cas de Covid-19, pourquoi faut-il faire encore plus attention ?

Si certains ont pu se déplacer pour des vacances, d’autres ont préféré jouer la carte de la prudence. Il y a de quoi, car la France compte de nombreux cas de personnes infectés par le covid-19. Il est difficile aujourd’hui d’envisager la fin de cette crise sanitaire.

Ouverture des frontières dans l’UE : augmentation des risques de contamination

On pensait que les autorités gouvernementales allaient interdire tout déplacement pendant les vacances, mais il n’en est rien. Tous espéraient un retour à la normale avant l’été, mais jusqu’au 30 juin dernier, aucune lueur d’espoir ne profilait à l’horizon. Pour sauver les vacances de cet été, et par ricochet donner un nouveau souffle au secteur touristique, la France et les pays membre de l’Union Européenne ont officiellement décidé de la réouverture de leurs frontières dès le 1er juillet 2020.

[À LA UNE À 14H] La France "procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet", ont annoncé les ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de l'Intérieur Christophe Castaner dans un communiqué commun (2/5) #AFP pic.twitter.com/nnh05OKChM — Agence France-Presse (@afpfr) June 13, 2020

Même si cette réouverture a commencé avec 14 pays, on constate malheureusement une augmentation du nombre de contaminés. La propagation du virus n’a réellement pas freiné sur le territoire français.

Le respect des mesures barrières : seule solution pour les voyageurs cet été

Toutes les autorités s’accordent à dire que la fin de la pandémie du covid-19 ne sera pour maintenant. De nombreux laboratoires se sont lancés dans la quête d’un vaccin pour lutter contre le virus mais pour l’instant cela ne donne aucun résultat concret. La seule solution qui s’offre aux voyageurs pendant cet été reste les gestes barrières. C’est le seul moyen pour éviter d’être contaminé au coronavirus. Selon une analyse des scientifiques canadiens effectuée sur 25 697 patients, les mesures barrières ont prouvé leur efficacité.

La distanciation sociale permet de réduire considérablement le risque de contamination. Plus la distance qui sépare deux individus est grande, plus le risque de contamination devient faible. Si vous songez vous déplacer pour profiter de l’été 2020, faites le maximum pour réduire les contacts et vous tenir bien à l’écart.

Les tests réalisés dans le cadre de cette étude scientifique ont prouvé que le port de masque et la protection des yeux sont des solutions très efficaces. Ces informations renforcent la légitimité des mesures barrières qui ont été imposées aux premières heures de la pandémie.

Vacances d’été : restez chez soi ne serait-il pas mieux ?

Les vacances d’été ont toujours été des moments fabuleux. C’est une période que beaucoup attendent pour visiter des parents, découvrir de nouveaux lieux. Mais de façon objective, on peut facilement remarquer un manque d’engouement pour les déplacements vers l’extérieur cet été 2020. Certes, beaucoup n’entendent pas sacrifier leur plaisir de voyager pour rester sur le territoire français. Mais le risque de contamination lorsqu’on est en déplacement est très élevé.

Aussi, en prenant un vol pour passer les vacances à l’étranger, les mesures de contrôle imposées aux voyageurs aériens dès leur descente d’avion peuvent compromettre le bon déroulement de leur séjour. Un résultat positif au test du covid-19 a pour conséquence la mise en quatorzaine du voyageur. Un tel scénario compromet d’office tous vos plans de vacances et votre déplacement aurait été inutile. À cela s’ajoutent les pertes enregistrées pour les frais de vol et de réservation d’hôtel.

Au vu de l’évolution de la pandémie et de l’inexistence de vaccin, il serait préférable d’envisager des vacances à l’intérieur du pays cet été. Avec le déconfinement rendu effectif, vous pouvez toujours vous déplacer tout en respectant strictement les mesures barrières. Ce choix peut être douloureux à supporter, mais cela vous met à l’abri d’une contamination. Vous aurez le temps de mieux planifier vos vacances prochaines et de jouir pleinement de meilleurs moments.