Vacances d’été : 3 bons plans pour gagner de l’argent en voyageant en France ! On vous explique !

Si vous avez regardé le dernier épisode de Capital sur M6 ce dimanche soir, vous avez eu l’occasion de découvrir les bons plans du moment pour optimiser les vacances d’été. Les voyagistes, les départements et les professionnels du tourisme sont conscients que les réservations après le confinement seront difficiles. Ils sont alors ripostés avec des astuces qui feront du bien à votre porte-monnaie, ce sera aussi l’occasion de profiter parfois d’activités gratuites.

Les bons plans à ne pas manquer pour les vacances d’été

Certains départements peuvent clairement vous payer pour vous inciter à rejoindre les locations. Vous n’aurez pas une prise en charge totale de votre séjour, mais quelques euros peuvent être distribués afin d’améliorer votre séjour, mais également d’optimiser votre pouvoir d’achat. Si certains adoptent rapidement le van ou le camping-car pour juillet et août, d’autres ont décidé de partir à la mer, la montagne ou à la campagne avec les locations traditionnelles.

A Cannes, vous aurez une nuit offerte si vous en achetez trois, ce sera l’occasion de prolonger vos petites vacances d’été .

. Pour la Charente-Maritime, 100 euros sont remboursés pour votre séjour au cours de l’été.

Le département de la Manche offre même 200 euros en bons d’achat que vous aurez l’occasion d’utiliser avec les commerces du coin et pour les activités.

Pour certaines destinations comme Chamonix, vous avez des activités totalement gratuites, vous ne déboursez donc pas un seul euro.

Le reportage proposé par Julien Courbet était donc très réjouissant et si vous n’avez pas encore réservé pour ces vacances d’été, ces petits coups de pouce pourraient finalement vous aider à franchir le cap. En effet, ce sera l’occasion de réduire les budgets et de profiter au maximum de toutes les infrastructures.

L’art d’attirer les vacanciers pour la saison d’été

En parallèle, les trains sont même à un euro pour l’Occitanie, cela permet de favoriser les déplacements et d’attirer les vacanciers qui pourront ainsi réduire leur budget pour les vacances d’été. Le département avait notamment proposé de rendre les autoroutes gratuites pour que le tourisme soit nettement favorisé, mais la réalité fut différente puisque le gouvernement n’était pas très heureux à l’idée d’adopter cette mesure. Les trains seront alors à un euro, cela vous permet de vous rendre en Occitanie à moindre coût. Le but est à chaque fois le même, celui de sauver cette saison touristique qui a largement été impactée par le coronavirus et le confinement. Certains Français ont même décidé de se concentrer sur l’achat, voire la location d’un camping-car puisque la distanciation sociale est optimisée, ce qui n’est pas le cas avec certaines réservations.

Pour Michelle cette année, les vacances se feront en camping-car ! Elle a trouvé un bon plan. 🚐 "À la mer, au vert ou à la maison : les bons plans pour passer un bel été en France"

Rendez-vous demain📺@M6 🕘21h05 pic.twitter.com/XgDwUQHqfM — Capital (@CapitalM6) June 27, 2020

N’hésitez pas à vous renseigner pour la montagne, car Chamonix propose un format très réjouissant que vous avez notamment pu découvrir dans le reportage. Grâce à ce dernier, il était possible d’apprendre que les vacanciers étaient nombreux à bénéficier de plusieurs activités gratuites. Cela a demandé forcément un investissement colossal, mais le format a rapidement été adopté par la famille. Par exemple, elle a eu l’occasion de s’offrir gratuitement une balade avec des vélos électriques alors qu’elle aurait été facturée près de 200 euros en temps normal. Cela montre que ces coups de pouce sont sympathiques et vous ne devez pas les mettre de côté, ils pourraient finalement transformer vos congés.

Le CRT était hier soir à l'honneur de l'émission Capital de @M6 sur « les bons plans pour passer un bel été en France »👉Pour voir le replay, c’est par ici (à partir de la minute 30) : https://t.co/u5QQP0ZyDt — Provence Alpes Côte d'Azur Tourisme (@CRT_RegionSud) June 29, 2020

Les stations de ski ou encore les départements mettent les bouchées doubles afin de vous satisfaire le plus possible. Ces coups de pouce sont bénéfiques pour votre porte-monnaie.