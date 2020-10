Vacances de la Toussaint : reconfinement en France ? Les Français paniquent sur les réseaux

De nombreuses questions traversent l’esprit des Français et il suffit de se promener sur les réseaux sociaux pour comprendre que certains paniquent. En effet, les rumeurs ne cessent de prendre de l’ampleur, vous pourrez même trouver des spéculations concernant un retour du confinement le 23 octobre. Ces informations ne sont bien sûr pas validées par le gouvernement, mais les vacances de la Toussaint approchent.

Les vacances de la Toussaint vont-elles aggraver la situation ?

Lors de son point presse, Olivier Véran a précisé que le contexte dans les hôpitaux méritait la plus grande attention. Les contaminations ne cessent de s’enchaîner dans plusieurs départements placés en rouge. Toutefois, Jean Castex ne met pas de côté l’hypothèse du reconfinement local et non généralisé.

Si y’a reconfinement je suis en dépression direct j’vous l’annonce — lulu (@lucy_mbd) October 12, 2020

En suivant le cheminement du Premier ministre, si la situation ne s’améliore pas, nous pourrions être frappés de plein fouet par un reconfinement .

. Ce serait donc les zones les plus touchées qui pourraient être confinées, mais ce n’est bien sûr pas une certitude.

Si les indicateurs se dégradent comme le mentionne Jean Castex, des mesures supplémentaires pourraient être instaurées.

Certains Français ont même abandonné leurs vacances de la Toussaint. Ils pourront alors les passer avec les enfants à la maison, d’autres auraient même annulé les congés afin de travailler et de les prendre plus tard. La situation est donc assez floue, il y a tout et son contraire qui peut se promener sur les réseaux sociaux. Les Français attendent donc l’allocution d’Emmanuel Macron pour être fixés enfin sur l’éventuel reconfinement localisé ou généralisé.

Jean Castex ne rassure pas forcément les Français

Si Olivier Véran révélait après son point presse qu’il ne croyait pas au reconfinement, Jean Castex a finalement tué les espoirs de nombreux internautes. En effet, il a précisé sur France Info TV le 12 octobre dernier que « rien ne doit être exclu ». Il estime que toutes les mesures sont à envisager pour supprimer cette progression du coronavirus et dans les 15 prochains jours, des mesures supplémentaires pourraient donc être prises. Cela sera donc possible si le gouvernement constate que « les indicateurs sanitaires se dégradent beaucoup, que les lits de réanimation se remplissent plus encore que prévu ».

Si Macron dit reconfinement je me fou en l’air — Μελύσσα (@melyssacrnt) October 12, 2020

Il faudra donc croiser les doigts pour espérer que le reconfinement localisé ou généralisé ne soit pas envisagé. Avec les difficultés que traversent les Français, la crise sanitaire, la France peut-elle se permettre un confinement total ? Toutefois, la population va-t-elle accepter d’être reconfinée de manière localisée ?