Vacances de la Toussaint : la bonne nouvelle d’Olivier Véran, les Français seront heureux !

Certains internautes avaient notamment la crainte qu’une limitation soit au rendez-vous avec notamment le fameux cercle des 100 km qui avait été proposé il y a quelques mois. Olivier Véran a donc assuré lors de cet entretien qu’il n’y aura pas de limitation pour les déplacements et cela sera valable pour les vacances de la Toussaint. De ce fait, si vous souhaitez changer de département ou même de région, ce sera toujours possible.

Mesures restrictives pour Paris, Marseille, Lille, Lyon avec (entre autres) la fermeture des bars et des restaurants, mais par contre aucune restriction pour les vacances ? 🤦‍♂️ https://t.co/xwmka118lL — Xplicite PSG (@Panam_inside) October 9, 2020

Les recommandations d’Olivier Véran face au coronavirus

De nouvelles villes sont désormais en zone d’alerte maximale, le but premier consiste à réduire le plus possible la propagation du virus en France. Olivier Véran a donc souhaité rassurer les Français qui pourraient clairement paniquer à l’approche de ces congés. En effet, il précise que les limitations entre les villes n’auront pas lieu.

De ce fait, les vacances de la Toussaint seront finalement similaires à celles de cet été, vous pourrez vous déplacer comme vous le souhaitez .

. Olivier Véran révèle que nous ne sommes pas concernés par une situation similaire, le contexte est donc différent de celui du printemps.

C’est pour cette raison que les déplacements ne seront pas limités.

Lors de son entretien face à BFMTV, Olivier Véran a même révélé qu’il n’était pas forcément nécessaire de reconfiner tout le pays. Ce sont donc de bonnes nouvelles pour les Français qui pensaient se retrouver confinés notamment pour les vacances de la Toussaint ou celles de Noël.

Des vigilances puisque le coronavirus est toujours d’actualité

Certes, le ministre de la Santé a précisé que les limitations ne seront pas au rendez-vous, mais la vigilance est de mise. Que ce soit pour le quotidien ou les visites en famille, le masque doit être impérativement au rendez-vous. Si vous avez l’intention par exemple de vous rendre chez vos parents alors qu’ils sont seniors, respectez la distanciation sociale, pensez à désinfecter vos mains avec du gel hydroalcoolique et surtout portez un masque. Qu’il soit en tissu ou à usage unique, vous devez être protégé, cela évite aussi la transmission du virus.

DIRECT 🔴 Les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Etienne passent en zone d'alerte maximale à compter de samedi matin, annonce Olivier Véran, ministre de la Santé, Suivez le live 👇https://t.co/cEwi3c61QM pic.twitter.com/IFWTVxlGAy — franceinfo (@franceinfo) October 8, 2020

Le masque en famille est donc largement recommandé et Olivier Véran lors de son point presse a précisé que les malades d’aujourd’hui qui se retrouvent dans des services de réanimation ont été contaminés il y a près de deux semaines. Selon lui, ils ont été en contact avec des personnes malades qui n’étaient pas forcément au courant de leur contamination.