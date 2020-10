Vacances de la Toussaint : France, DOM-TOM, Europe, International… où pouvez-vous partir ?

Il en est de même à l’étranger où des restrictions demeurent par endroits. Bien que certaines frontières soient ouvertes, l’accès à d’autres pays reste strictement interdit aux Français. Découvrez ici les lieux que vous pouvez visiter.

En France

La France regorge de destinations touristiques et de stations balnéaires qui font sa réputation. Après plusieurs mois de confinement, vous avez le choix entre de nombreux endroits pour vous détendre et prendre l’air.

Vous pouvez par exemple partir en Normandie pour visiter ses belles étendues de sable fin souvent prises d’assaut par les touristes. La Bretagne aussi offre un cadre propice pour profiter du bon temps tout en respectant les gestes barrières qui sont toujours d’actualité. Ces régions disposent d’un riche patrimoine qui ne manquera pas de vous ravir, surtout si vous êtes un passionné de culture. La Bretagne est reconnue pour la beauté de ses plages, ses châteaux médiévaux et ses falaises. N’oubliez pas aussi la gastronomie locale et les randonnées.

Vous pouvez également mettre le cap sur l’Alsace qui se distingue par son architecture particulière. La fameuse cathédrale de Strasbourg est le lieu privilégié des touristes. C’est aussi l’occasion de goûter à la gastronomie alsacienne et de savourer le vin qui fait la fierté de la région. Les Alpes sont aussi reconnues pour les stations de ski et autres activités sportives comme la randonnée et le VTT qui sont plus adaptés à l’été.

Dans les DOM-TOM

Les Territoires et Départements d’outre-mer sont ouverts aux voyageurs depuis quelque temps. Il s’agit de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Le confinement de 7 jours exigé à l’arrivée n’est plus obligatoire même si les voyageurs doivent subir un test gratuit. Si vous êtes tenté par une aventure caribéenne, vous pouvez donc choisir de traverser les frontières pour y passer vos vacances de rêve. Au programme : bronzage, découverte de la cuisine et de la culture locales, mais aussi visite des lieux les plus emblématiques.

Découvrez le film de la destination #Martinique par @Lucien_JBaptist

La Martinique, Elle Vous M ☀️🌺 pic.twitter.com/s6i1wlNqiU — cmtMartinique (@cmtMartinique) October 23, 2017

Dans la zone européenne

Le site du gouvernement indique qu’il est désormais possible de voyager dans l’Union européenne. C’est le cas de l’Espagne qui a ouvert ses frontières sans aucune restriction pour les ressortissants français. La seule condition est le port du masque qui demeure obligatoire. Vous pouvez également vous rendre sans risque en Belgique et en Allemagne. La Serbie et la Croatie qui sont des destinations touristiques par excellence sont aussi ouvertes.

Toutefois, si vous envisagez d’aller en Grande-Bretagne, vous devez absolument observer un confinement de quatorze jours avant de circuler librement dans le pays. Quant aux frontières de l’Italie, elles sont ouvertes à tout citoyen européen. La mise en quarantaine n’est plus imposée sauf pour les Français qui ont transité par d’autres pays avant de venir en Italie.

En dehors du continent européen

Depuis le 1er juillet, les Français sont autorisés à se rendre dans des pays étrangers où la maladie est contenue. C’est le cas par exemple de Dubaï, si vous voulez admirer les plus hautes tours du monde ou faire du safari à dos de chameau. Vous pouvez aussi visiter les pyramides et autres monuments historiques de l’Égypte ou vous rendre en Arabie Saoudite. Même si l’Iran est accessible, les autorités déconseillent tout de même cette destination. Si vous êtes en quête d’exotisme et de soleil, vous pouvez aussi vous rendre en Côte d’Ivoire. Bien que ce pays soit ouvert, des restrictions demeurent tout de même. Les visiteurs devront subir des tests et faire l’objet d’un suivi par géolocalisation pendant tout leur séjour.

D’autres frontières seront encore ouvertes dans les jours à venir. Toutefois, il est recommandé aux voyageurs de toujours respecter les mesures de distanciation requises ainsi que toutes les autres recommandations imposées par les gouvernements.