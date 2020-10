Vacances de la Toussaint : face à la hausse des cas de Covid-19, les français pourraient ne pas partir en congés !

Malgré les différentes mesures prises par le gouvernement, beaucoup de familles françaises hésitent à partir en vacances. En plus de cela, de nombreux pays sont classés comme zones rouges par la France. De quoi susciter davantage d’inquiétudes.

De nombreux ménages français renoncent à partir car très inquiets

Les français pourront bel et bien s’offrir de belles vacances. Cette décision est survenue grâce à la levée de la limite de déplacements des 100 km décrétée lors de la première phase de déconfinement par l’ex-premier ministre Edouard Philippe.

En réalité, cette annonce devrait réjouir tous les français désireux de s’offrir des vacances de rêve malgré le déconfinement progressif. On ne devrait donc pas s’étonner de voir que les citoyens soient nombreux à faire des réservations pour leurs vacances après cette annonce. Mais malheureusement, quelques familles restent très inquiètes quant au bon déroulement de ces vacances. En effet, force est de constater que plusieurs auraient choisi de ne pas partir en vacances pour deux principales raisons. La toute première est qu’ils craignent une deuxième vague de contamination et la seconde est liée à des facteurs économiques.

Il faut dire que de nombreux citoyens français ont perdu leurs emplois et de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes. Cette crise sanitaire a fait énormément saigner les poches des populations au point où plusieurs d’entre eux ont changé d’avis à la dernière minute.

Des chiffres qui en disent long sur le renoncement des français

Un sondage a été mené par OpinionWay au sein de quelques ménages français et le constat est que près de 15 % des personnes interrogées ont préféré reporter leurs vacances pour plus tard. D’autres résultats ont aussi révélé que près de 16 % ont carrément annulé leur projet de partir en vacances.

Toujours selon les résultats du sondage, seuls 24 % des français devraient partir en vacances, et parmi cette catégorie, 6 % souhaiteraient changer de destination. La statistique la plus surprenante reste cependant les 44 % qui n’ont absolument rien programmé. Cette catégorie n’a même pas prévu de prendre des congés.

Malgré ces constats un peu inquiétants, les compagnies de voyages et de tourisme restent tout au moins optimistes et pensent que beaucoup de Français changeront d’avis d’ici quelques semaines. Avec la décision de lever la limite des 100 km et l’assouplissement de nombreuses autres mesures, on enregistrera dans les jours à venir une importante vague de réservations pour les vacances.

Le nombre de pays classés dans la zone rouge n’arrange pas la situation

Force est de constater que le virus qui a causé plus de 30 000 morts en France continue de contraindre les autorités à mettre en œuvre de nombreuses mesures de précautions. Ces mesures s’appliqueront absolument au cours de cette période estivale.

En effet, les évènements de divertissement et les nombreux regroupements de personnes ont intensifié la circulation du virus sur le territoire Français. À cela s’ajoute la réouverture des frontières de la zone Schengen au début du mois de juillet. Néanmoins, la France a identifié des territoires comme étant dans la zone rouge. Ce sont en réalité des pays où la propagation du virus est très élevée. La France a estimé que ces états peuvent représenter un risque pour les citoyens Français. Parmi ces pays, on retrouve notamment les États-Unis, le Brésil, l’Inde, le Koweït, l’Afrique du sud, etc.

D’autres pays comme le Maroc pourraient s’ajouter à cette liste si la situation ne s’améliore pas. Cette liste rouge restreint davantage les destinations des Français pour les vacances, ce qui ne fait qu’augmenter leurs craintes.

Il faudra donc faire attention à bien écouter les prochains points des différents gouvernements pour savoir quelles seront les nouvelles mesures mises en place et les restrictions en vigueur.