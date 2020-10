Vacances de la Toussaint compromises : découvrez les nouvelles mesures de la zone d’alerte maximale !

Deux problématiques sont au rendez-vous concernant les vacances de la Toussaint : les Français pourront-ils quitter leur département ? Les congés de certains employés pourraient-ils être supprimés ?

Le second cas de figure serait envisagé notamment pour les soignants surtout si la crise sanitaire devait prendre de l’ampleur.

De ce fait, les zones d’alerte sont étudiées avec la plus grande précision.

Quelles sont les mesures pour la zone d’alerte maximale ?

Si vous êtes dans un département en rouge, l’alerte est donc au rendez-vous puisque le coronavirus prend de l’ampleur. Il y a donc des mesures qui sont prises et elles pourraient être particulièrement problématiques pour les vacances de la Toussaint. C’est pour cette raison qu’il faut être vigilant surtout si vous envisagez dès maintenant une réservation, il serait préférable d’attendre ou de patienter jusqu’à la dernière minute.

Le télétravail pourrait être encouragé pour les sociétés qui peuvent se le permettre .

. Les bars seront fermés si la zone d’alerte maximale est mise en place.

En fonction de la crise sanitaire, les restaurants pourraient fermer leurs portes comme à Marseille ou ouvrir comme à Paris.

Les nouvelles mesures pour la capitale et la petite couronne sont à envisager pendant 15 jours.

Muriel, #infirmière à Paris: "après 6 mois de #covid19 au boulot, sans vacances, j'ai déjà payé mon billet d'avion pour partir au soleil à la Toussaint. Alors plan blanc, rouge, vert ou jaune, je m'en fou, je serai pas là. Les incapables qui nous gouvernent n'ont qu'à embaucher". — @LesinfirmieresEncolere 💛 (@Lesinfirmieres1) October 4, 2020

C’est finalement une sorte de confinement qui est proposé à tous les Français à l’approche des vacances de la Toussaint qui s’annoncent assez complexes. Certes, l’affluence dans les départements est moins forte que celle proposée au cours de l’été, mais nous savons que le brassage de la population est problématique.

N’oubliez pas de vous protéger face au coronavirus

Pour que les vacances de la Toussaint ne soient pas problématiques, les Français sont invités à faire preuve d’une grande vigilance. Il faut alors porter le masque dès que vous sortez de chez vous, cela vous évite d’être contaminé. Pensez à respecter la distanciation sociale et désinfectez vos mains avec du gel hydroalcoolique. Évitez bien sûr d’être trop proches des seniors, privilégiez le télétravail lorsque votre entreprise vous propose cette méthode très efficace pour être éloigné du coronavirus.

Imagine ils font un confinement au vacances de la Toussaint et pas avant. Juste imagine. pic.twitter.com/DRbTMNy8JF — @lad_jpeg 🇵🇫 (@lad_jpeg) September 27, 2020

Les départements prennent de plus en plus de mesures face à l’augmentation des cas. Par exemple, pour les universités, une jauge est limitée à 50 % des places. La situation redevient problématique et Olivier Véran a été ferme. Si les premiers jours d’octobre sont chaotiques, la fin du mois et le début novembre pourraient être au centre de mesures beaucoup plus drastiques. Si certains Français le redoutent, d’autres attendent avec impatience le confinement pour en finir avec cette maladie.