Vacances de février : vont-elles finalement être remplacées par un reconfinement dès jeudi ? L’annonce du gouvernement !

La rumeur fait le tour d’internet depuis quelques jours déjà et ne cesse d’amplifier : un nouveau reconfinement arriverait, et serait peut-être annoncé dès la fin de la semaine ? Un nouveau coup dur pour les Français, mettant fin à leurs vacances. Alors que va-t-il se passer pour les familles déjà parties en vacances, vont-elles être obligées de rentrer précipitamment ?

Pour le moment, le Premier Ministre Jean Castex n’a toujours pas pris la parole, mais nous attendons une conférence de presse sur la situation face à la crise sanitaire que nous traversons dans quelques jours. A cette occasion, il s’intéressera peut-être à ce bruit de couloir de l’Elysée et révèlera enfin le plan du gouvernement pour les prochaines semaines.

A l’heure actuelle, nous ne savons toujours pas exactement ce que Jean Castex et le gouvernement préparent et ce qui pourrait être annoncé. Malheureusement, il y a de grandes chances pour que cela s’approche d’un reconfinement. Certains évoquent également la piste d’un couvre-feu avancé à 16h !

Partout dans le monde, le virus progresse et mute. Je souhaite encourager les partenariats industriels pour accélérer la production des solutions à la pandémie dans – et pour – les pays les plus pauvres. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 8, 2021

Certains semblent toutefois préférer être confinés dès maintenant, à une période où la météo n’est pas au beau fixe et où de toute façon, la possibilité d’aller skier est très limité. En effet, il serait plus contraignant d’être confiné au mois d’avril, au début des beaux jours, où plus de frustration se ferait sentir.

Si pour l’instant le reconfinement n’est qu’une rumeur, cette nouvelle fait de plus en plus de bruit et semble être approuvée par certaines journalistes. Rappelons que ces journalistes avaient souvent fait de remarquables prédictions concernant les futures mesures, notamment en donnant avec précision la date de mise en place du couvre-feu à 18h par exemple.

Vacances de février annulées ? Les Français vont-ils se révolter ?

On sait tous que la crise sanitaire a plutôt tendance à s’aggraver dans notre pays, notamment suite à la découverte des variants anglais et sud-africains du virus, qui laissent planer le doute sur l’efficacité du vaccin.

Mais cette nouvelle annonce de mesures restrictives pourrait bien mettre le feu au poudre ! Les Français, déjà très sollicités depuis quelques mois ont fait beaucoup d’efforts pour se plier aux règles de fermeture des lieux publics, de port du masque, etc. La colère monte chez certains et nous le voyons, de plus en plus de gens appellent à l’insurrection.

Un nouveau reconfinement serait-il donc la goutte d’eau qui fera déborder le vase ?

Pour le moment, il est plus prudent d’attendre des nouvelles de notre gouvernement. Jean Castex devrait prendre la parole très bientôt, ou il laissera alors la place à Olivier Véran pour nous faire un point sur la situation. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de s’inquiéter d’ici là, l’incertitude à laquelle font face les français fait monter leur inquiétude, ce qui est compréhensible au vue de la situation inédite que nous traversons.

Un troisième confinement sera difficile pour la population qui n’en peut plus, et si celui-ci va même jusqu’à provoquer un arrêt des vacances scolaires, ce ne pourra être que pire. En effet, les familles déjà parties en vacances et souhaitant profiter des stations de ski par exemple, malgré la fermeture des remontées mécaniques, pourraient être très déçues de devoir rentrer aussi vite. Il en est de même pour les étudiants qui pourraient peut-être profiter de cette période pour souffler et s’évader un peu, en rentrant chez leurs parents par exemple.

Suite à la fin des vacances scolaires, les enfants vont-ils retourner à l’école ?

#COVID19 | Tester – Alerter – Protéger : 3 mesures simples et essentielles pour empêcher la propagation du virus. ⤵️ Plus que jamais, respectons les gestes barrières. Pour en savoir plus : https://t.co/9x5uLdexF1 pic.twitter.com/3Ggx13n9CN — Gouvernement (@gouvernementFR) February 8, 2021

Malheureusement, comme tout le monde le sait, il va aujourd’hui falloir s’adapter.

Une nouvelle incertitude frappe également les parents : les écoles vont-elles rester ouvertes ? Une question qui divise de nombreux experts aujourd’hui et qui devrait être tranchée rapidement par l’exécutif.

Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite et nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre la conférence de presse de Jean Castex.