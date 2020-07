Vacances d’été et la canicule : les températures s’approchent dangereusement des 40 degrés !

Cette semaine du mois de juillet est enfin marquée par des températures dignes d’un été. En effet, le mercure aura tendance à grimper à plus de 35 degrés, mais les mois de Juillet et Août seront au coeur de toutes les attentions. Même si la canicule n’est pas forcément au rendez-vous puisque les nuits sont fraîches, les températures peuvent être chaudes la journée.

Pendant plusieurs mois, les Français ont stressé à l’idée de ne pas avoir un été classique à cause du coronavirus. La maladie semble être un peu plus discrète depuis quelques semaines, mais il ne faut pas baisser les bras pour autant. Avec la chaleur, il est toujours difficile d’envisager son quotidien surtout à cause du port du masque. Si le printemps 2020 a été maussade et gris, les vacances d’été pourraient s’annoncer très intenses.

Des températures de plus de 40 degrés pour des vacances d’été de folie

Vous avez sans doute pu constater l’année dernière que le mercure avait largement tutoyé les sommets. En effet, comme le mentionne La Chaîne Météo, plus de 46 degrés avaient pu être atteints vers Vérargues, mais en 2020, la situation pourrait être assez similaire.

Les moyennes de saison devraient être respectées, le mercure pourrait toutefois les dépasser légèrement .

. La canicule pourrait être marquée par un environnement assez sec et moins agréable, vous aurez peut-être la sensation de suffoquer.

En ce qui concerne les statistiques relevées par ce professionnel, il y a 20 % de chances que l’été soit orageux contre. 30 % pour le format standard.

Pour les vacances d’été, vous aurez 50 % de risques qu’elles soient maussades.

La canicule pourrait ne pas envelopper tous les congés du début juillet jusqu’à la fin Août, mais vous pourriez avoir quelques jours qui seront assez compliqués à supporter. Il ne faut pas oublier que nous parlons de canicule lorsque les températures au cours de la nuit ne baissent pas et elles restent assez élevées. Vous pourriez avoir plus de 40 degrés la journée et au minimum 20 degrés au cours de la nuit. Le caractère répétitif est aussi pris en compte, il faut donc plusieurs jours avec ce format pour parler d’une canicule.

Un risque faible ou modéré pour une canicule en 2020

Si le mercure peut grimper à plus de 40 degrés une ou deux fois au cours des vacances d’été, le risque de canicule semble assez modéré, voire faible. Il faudra certes être vigilant, car parfois les prévisions ne se confirment pas. Pour l’instant, le début du printemps a été assez incroyable, la fin a été par contre moins réjouissante. Pour le début de l’été, il a été rythmé par des précipitations et un retour en douceur de la chaleur. Nous sommes désormais face à un pic ce jeudi 25 Juin et il faudra attendre quelques jours pour que la fraîcheur revienne. Dans tous les cas, les vacances d’été se préparent pour les Français qui auront tendance à oublier certaines destinations en dehors de la France pour ne pas être la cible d’un confinement.

Il serait donc difficile de se retrouver dans un pays qui décide de fermer ses frontières à cause du coronavirus. Vous avez sans doute pu constater que l’Allemagne a opté pour un confinement local qui concerne 360 000 personnes alors que des cas ont été identifiés dans un abattoir. Préparez sereinement vos vacances d’été, mais il ne faudra pas oublier dans votre valise le chapeau et la crème solaire !