Une école en France ferme ses portes jusqu’au 7 Juillet à cause du coronavirus

Il ne faut pas oublier que le coronavirus n’a pas quitté le sol français, il est toujours présent, d’où l’intérêt d’être extrêmement vigilant. Le retour du confinement local en Allemagne peut être une illustration parfaite, car si certains négligent les gestes barrières et les protocoles de sécurité, le risque est grand concernant une propagation du virus. Les entreprises en France ont désormais le droit à un nouveau système pour lutter contre le Covid-19 avec notamment un assouplissement des règles qui entrera bientôt en vigueur.

Pourquoi l’école ferme-t-elle ses portes ?

À Paris, l’établissement doit être fermé à cause d’un cas, cela permet de respecter la distanciation sociale et surtout les dépistages. L’information a été partagée par BFMTV et elle montre qu’il s’agit de la seconde école qui s’avère être concernée par une telle fermeture. Elle se situe dans le 9e arrondissement de la capitale et ces données ne sont jamais très rassurantes. En effet, alors que les Français ont été impactés par un confinement très pénible et long, ils ont la crainte d’un retour d’une telle situation. Cette dernière pourrait toutefois être totalement néfaste pour l’économie et le tourisme alors que les vacances d’été se profilent à l’horizon.

C’est l’école Lamoricière du Renard qui est au centre de cette fermeture et un seul cas positif a été référencé .

. Ce sont près de 200 élèves qui sont au rendez-vous selon les informations du site et ils sont forcément invités à rester à la maison.

Cette actualité est partagée quelques jours seulement après le retour de tous les enfants dans les crèches et les écoles de France.

L’agence régionale de santé a décidé de s’exprimer à ce sujet notamment en affirmant qu’il ne s’agissait pas d’un cluster.

Pour rappel, un cluster est une zone où le nombre de cas est important. Au début de l’épidémie, c’est un rassemblement du côté de Mulhouse qui a été considéré comme un cluster très important et il aurait été à l’origine d’une propagation massive du coronavirus notamment dans le Grand Est.

🔴 [INFO LE PARISIEN] Après une école du XIIe arrondissement une deuxième école a fermé ses portes à Paris, dans le IVe arrondissement, après qu'un enseignant a été testé positif au #COVIDー19 > https://t.co/A9cQjtuPNx pic.twitter.com/G4V9fDIJg4 — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) June 24, 2020

Vous savez sans doute que le coronavirus se propage très rapidement, c’est pour cette raison que la distanciation sociale doit être respectée le plus possible. En effet, si vous êtes trop proche, vous pourriez contaminer une personne qui à son tour devient porteuse du virus et elle contamine d’autres individus. C’est de cette manière qu’un cluster peut se former et cela a sûrement été au coeur du confinement local en Allemagne. En effet, les autorités compétentes ont décidé de confiner des habitants notamment pour éviter la propagation du virus alors que celui-ci était apparu dans un abattoir. L’école sera alors fermée jusqu’au 7 Juillet selon les propos de l’ARS puisqu’il y a un seul cas, mais plusieurs contacts avec de nombreux élèves.

Sans une fermeture, il y a de grandes chances pour que le coronavirus se propage très rapidement entre les élèves, puis entre les parents, cela pourrait alors engendrer une situation particulièrement dommageable. Ce n’est pas la première école puisque celle dans le 9e arrondissement fait suite à celle du 12e arrondissement de la capitale comme le révèle le site d’informations. Il est alors préférable de prendre des précautions et selon Le Parisien, la maternelle ne serait pas fermée. Les vacances d’été approchent à grands pas puisque les enfants ne reprendront pas l’école avant Septembre.