Tour de France 2020 : pas de cas de coronavirus chez les coureurs ! Nouveaux tests le 20 septembre

Vous savez sans doute que le Tour de France 2020 a été décalé au même titre que Roland Garros. En effet, la crise sanitaire ne permettait pas un déroulement classique au cours du mois de juillet. Les organisateurs ont donc procédé à un décalage et vous pouvez suivre les différentes étapes depuis quelques jours. Il y a toutefois une bonne nouvelle puisque les coureurs ne sont pas touchés actuellement par le coronavirus. La situation va-t-elle perdurer ? Les athlètes sont toutefois suivis de très près.

Aucun cas de Covid-19 pour tous les coureurs du Tour

Il y a quelques jours, vous avez pu apprendre que le président du Tour de France 2020 était atteint par le coronavirus. Jean Castex, qui se trouvait dans la même voiture, a été placé à l’isolement comme le veut le protocole sanitaire en France. Deux tests ont été réalisés et le Premier ministre n’a pas été contaminé. Il a toutefois réalisé que tous les gestes barrières ont été respectés lors de sa venue sur le Tour de France 2020, cela montre finalement qu’ils sont très efficaces et ils méritent donc votre attention.

OFFICIAL PRESS RELEASE: each of the 785 tests carried out returned negative results. COMMUNIQUE OFFICIEL : l'ensemble des 785 tests effectués ont été négatifs.#TDF2020

Si le coronavirus faisait son entrée dans les différentes équipes du Tour de France 2020, les conséquences pourraient être dramatiques .

. Pour l’instant, il n’y a pas un seul cas de Covid-19 pour les coureurs qui ne sont pas aussi proches les uns des autres par rapport à d’autres sports.

Alors que les contaminations s’enchaînent dans certaines disciplines comme au football, le cyclisme semble être épargné pour l’instant.

Bien sûr, la situation peut tout à fait se dégrader, d’où l’intérêt d’être très vigilant chaque seconde. Dans tous les cas, les coureurs peuvent prendre la ligne de départ ce mardi 15 septembre au niveau de Villard-de-Lans. Comme ils avaient rendez-vous à 13h05, ils sont forcément déjà partis depuis plusieurs minutes. C’est toutefois une bonne nouvelle pour le Tour de France 2020.

Vive le #TourdeFrance 🇨🇵 Aujourd'hui 16ème étape : 100% Isère : LA TOUR DU PIN ➡️ VILLARD DE LANS 🚴‍♂️

➡️ https://t.co/USMMFc6KVs pic.twitter.com/HdzB9NDypf — Nathalie Germain 🇫🇷 (@NatGermain) September 15, 2020

Christian Prudhomme revient dans le Tour de France 2020

Le coronavirus semble avoir disparu de son organisme, le test lui permet sans doute de reprendre ses fonctions. Christian Prudhomme est donc de retour dans cette manifestation sportive. Pour rappel, il avait été écarté pendant plusieurs jours. Le dernier test réalisé date du 14 septembre selon RTL, mais il faut savoir que son cas n’est pas le seul en France. En effet, il était asymptomatique et cela peut être assez problématique. Les personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation ne ressentent pas les symptômes du Covid-19. Ils ne savent pas qu’ils sont atteints et ils continuent alors de côtoyer autrui.

Les jambes d'un cycliste après 16 étapes du Tour de France.

📸 : pic.twitter.com/M8ypEvPqZZ — ÇA DOIT SE SAVOIR 📚 (@DoitSavoir) September 14, 2020

Il ne faut pas oublier qu’un patient asymptomatique peut contaminer les autres sans le savoir. C’est pour cette raison qu’il faut toujours respecter les gestes barrières et porter le masque au cas où vous pourriez être atteint sans que vous le sachiez. En ce qui concerne le Tour de France 2020, d’autres tests seront réalisés le 20 septembre prochain avant la fin de cette manifestation sportive. Le respect du protocole est indispensable puisqu’une marche à suivre est déployée au sein de la course. Une équipe qui aurait deux cas positifs peut clairement être exclue de la compétition avec les conséquences que cela peut entraîner au niveau des coureurs et des sponsors. La protection est donc indispensable : gestes barrières, masque, gel hydroalcoolique…