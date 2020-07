Thomas Pesquet de retour dans L’espace avec Space X en 2021 ! Il a annoncé la grande nouvelle !

En France, Thomas Pesquet est une gloire nationale. Le spationaute est le dixième homme français à être allé dans l’espace, lui qui a assuré une centaine de mission à l’intérieur et à l’extérieur de la Station Spatiale Internationale (SSI). Dans le cadre de la mission Promixa, il sera resté loin de la Terre pendant plusieurs mois, de novembre 2016 à juin 2017. C’est en héros qu’il a été accueilli à son retour sur la planète bleue. Aujourd’hui, il annonce fièrement qu’il repartira vers les cieux dès 2021, mais cette fois-ci à bord d’un tout nouveau véhicule : une capsule Crew Dragon de l’entreprise américaine SpaceX créée par Elon Musk.

Un voyage dans l’espace très médiatisé en 2016 !

C’est le 17 novembre 2016 que Thomas Pesquet a marqué l’Histoire, en embarquant à bord d’un vaisseau Soyouz (un véhicule spatial russe) placé en orbite par une fusée Soyouz depuis le Kazakhstan. Après 48 heures de manoeuvres, il est arrivé le 19 novembre à bord de la Station Spatiale Internationale. Il était le dixième français à découvrir l’espace.

Il avait pour but d’accomplir une centaine de missions, dont la moitié ont été conçues sous l’égide de la NASA, et l’autre sous celle de l’Agence spatiale européennes. Il était alors ingénieur de vol, chargé de la réalisation de certaines expériences scientifiques et de la maintenance de la station spatiale.

Le spationaute effectue même deux sorties extravéhiculaires (toujours en compagnie de l’astronaute américain Robert Shane Kimbrough), la première le 13 janvier 2017 (pour effectuer des travaux sur le système électrique) et la deuxième le 24 mars (pour réparer une fuite sur le système de refroidissement).

Thomas Pesquet, accueilli en star à son retour

Après avoir passé 196 jours à bord de la station spatiale internationale, il revient sur Terre le 2 juin 2017. Il passe par une période de remise en forme (son corps s’étant habitué à l’absence de gravité) et devient par la suite une véritable star, communiquant sur son métier à travers plusieurs médias français, notamment dans le but de toucher les plus jeunes.

Il a publié par la suite deux livres. Le premier est un recueil de photos qu’il a nommé Terre(s) qui regroupe des superbes photos de notre planète vue du ciel, et le second est une bande dessinée, intitulée Dans la combi de Thomas Pesquet. Ses deux ouvrages connaissent un gros succès, ce qui témoigne de la force médiatique du spationaute, lui qui a passionné les français pendant des mois grâce à ses communications avec la Terre.

Il est également la star de plusieurs documentaires et reportages télévisés (qui confirment d’autant plus son statut de star), notamment le film Dans la peau de Thomas Pesquet, sorti en 2018.

Thomas Pesquet va repartir pour la SSI

Il l’a annoncé sur Twitter : Thomas Pesquet partira en 2021 pour la Station spatiale internationale. Mais cette fois-ci, il ne s’y rendra pas grâce à un Soyouz. Le professionnel change de véhicule et partira à bord d’une capsule Crew Dragon, créée par l’entreprise américaine SpaceX, fondée par Elon Musk.

Il a écrit les mots suivants sur le réseau social à l’oiseau bleu : » Fin du suspense : c’est avec le Crew Dragon de SpaceX que je décollerai l’année prochaine ! L’entraînement a déjà débuté dans son cockpit futuriste… Il ne reste plus qu’à installer l’application « lancement » sur ces tablettes géantes »

Fin du suspense : c'est avec le Crew Dragon 🐉🚀 de SpaceX que je décollerai l'année prochaine ! L'entraînement a déjà débuté dans son cockpit futuriste… Il ne reste plus qu'à installer l'application "lancement" sur ces tablettes géantes 😉🙃😅… pic.twitter.com/9CdIBO4bC0 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 28, 2020

Cette nouvelle capsule a déjà servie à emmener deux astronautes dans l’espace plus tôt en 2020. Il s’agissait de deux astronautes américaines, Bob Behnken et Doug Hurley qui ont été lancés le 30 mai dernier depuis la Floride. Ce voyage spatial a marqué l’Histoire pour plusieurs raisons.

Ils étaient les premiers astronautes à être envoyés sur la Station spatiale internationale par une société privée (en contrat avec la NASA). C’était également le premier voyage lancé depuis les États-Unis depuis 2011. Depuis cette année-là, c’est à bord de fusées russes que les astronautes étaient envoyés en mission spatiale.

Thomas Pesquet semble en tout cas très excité à l’idée de retourner à bord de la station, lui qui va se préparer activement ces prochains mois pour être prêt en 2021. On compte sur lui pour communiquer aussi bien que la première fois, et revenir avec de belles images de la planète bleue.