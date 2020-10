Scandale chez Leclerc ! Des clients abasourdis découvrent une énorme augmentation du prix des masques !

Vous avez sans doute déjà pu découvrir des vidéos concernant des étiquettes. Vous soulevez ces dernières et vous constatez que le prix est beaucoup plus faible. Cela est souvent le cas pendant la période des soldes et les consommateurs pensent réaliser de belles affaires, mais ce n’est pas forcément le cas. De ce fait, le supermarché Leclerc est visé et les accusations prennent de l’ampleur sur les réseaux sociaux.

Dans tous les cas, le prix des masques dans de nombreuses enseignes a connu une baisse significative.

Des masques à 6 euros au lieu de 3 euros ?

En une journée, les vues ont été largement au rendez-vous puisque les images sont assez surprenantes. Vous avez donc un lot de 10 masques et il est affiché à 6 euros par un magasin de la firme Leclerc. Lorsque le client enlève la fameuse étiquette pour découvrir ce qu’elle peut masquer, il découvre que le prix est beaucoup plus faible. Par conséquent, le lot valait 3 euros, et non 6 euros, comme le montre la nouvelle étiquette.

Au vu des conséquences, l’enseigne a été contrainte de sortir du silence notamment pour exprimer la raison de ce changement de prix .

. Le lot de 10 masques est bien vendu 6 euros puisqu’il s’agit du vrai tarif alors que l’étiquette mentionnant les 3 euros est le fruit d’une erreur.

Des excuses ont donc été présentées comme le mentionne le site de Morandini.

Pour être toujours au plus près des préoccupations des Français, E. Leclerc continue de baisser le prix des masques dits chirurgicaux en magasin, Drive et parapharmacie : disponibles à 4,95€ la boîte de 50 et à 0,99€ le sachet de 10. #PouvoirDAchat pic.twitter.com/IUYsoS3c0n — Bons Plans E.Leclerc (@LeclercBonPlan) September 26, 2020

Alors que les chiffres concernant le coronavirus en France sont assez alarmants, les consommateurs réalisent des stocks pour les masques jetables. Cela permet ainsi d’être équipé si une nouvelle crise venait à envahir le marché. Leclerc a donc décidé de proposer des lots de 10 en utilisant les boîtes de 50, mais une erreur d’étiquetage aurait été au rendez-vous.

Leclerc a rapidement supprimé cette erreur

Lorsque les portes de l’enseigne du côté de la parapharmacie ont pu s’ouvrir, les clients ont été nombreux à acheter des lots de 10 masques à 3 euros. Le prix assez bas a été signalé par l’un des consommateurs et selon les explications de Leclerc, les équipes prennent en compte cette erreur. À ce moment, elles optent pour une nouvelle étiquette qui vient alors recouvrir l’ancienne. Le prix passe à 6 euros contre 3 euros auparavant.

Voici ce que j'ai pu découvrir en allant acheter les masques pour se protéger à Leclerc St-Amand-les-Eaux aujourd'hui ! 😡😡😡 Un lot de 10 masques à 6 euro et la étiquette d d'endessous 3 euro oui ont est en france masque emballé dans des barquettes alimentaires pic.twitter.com/CIUAw6MVpC — citoyensencoleresofficiel (@gj_encoleres) May 4, 2020

Le directeur de ce supermarché Leclerc a décidé de présenter des excuses à toutes les personnes qui auraient pu être blessées, heurtées ou encore choquées par les images dévoilées dans cette vidéo. N’oubliez pas de comparer les tarifs lorsque vous souhaitez acheter des masques, car les enseignes ne pratiquent pas les mêmes prix. Il y a souvent des différences importantes pour des lots de 10, mais également de 50 exemplaires. N’oubliez pas que le masque est indispensable contre le coronavirus.

En cette période, il est très important de respecter les nouvelles mesures prises par notre gouvernement pour passer l’automne en toute sécurité : port du masque, gestes barrières.