Route à 80 km/h : une mauvaise nouvelle pour les automobilistes !

Vous avez pu le constater lors de vos déplacements, les routes qui étaient autrefois limitées à 90 km/h sont passées à 80 km/h. Certes, la perte de 10 km/h n’est pas conséquente en théorie, mais certains conducteurs n’apprécient pas ce mécanisme qui fait perdre du temps. Il y a donc eu des plaintes notamment sur les réseaux sociaux, les automobilistes français espéraient que la situation pourrait être un peu plus intéressante. Malheureusement, aucun retour en arrière n’est prévu, les routes seront donc limitées avec cette vitesse.

[Communiqué] Évaluation de l’abaissement de la limitation de vitesse à #80kmh : 349 vies épargnées sur 20 mois sur le réseau hors agglomération hors autoroutes concerné par l’abaissement de la vitesse à 80 km/h ➡ https://t.co/7k6JTsG54q pic.twitter.com/uv5yPU9bg3 — Sécurité routière (@RoutePlusSure) July 20, 2020

La limitation à 80 km/h porte ses fruits en France

L’excès de vitesse est souvent mis en avant comme cause de la mortalité sur les routes. De ce fait, le gouvernement à l’origine piloté par Édouard Philippe avait donc proposé cette mesure forte avec un abaissement de la limitation à 80 km/h. Ces routes resteront avec leur nouveau panneau puisque la mesure semble efficace au vu des chiffres. Comme le révèle 20 Minutes, nous apprenons que cette réduction de la vitesse de 10 km/h a tout de même permis d’éviter en 8 mois près de 349 décès.

Marie Gautier-Melleray qui a été interrogée sur le sujet révèle que la mesure est présente dans le Code de la route désormais .

. De ce fait, elle ne doit pas se prononcer concernant l’avenir de cette réduction de la vitesse comme l’Agence France-Presse a pu le noter.

Dans tous les cas, la nouvelle déléguée interministérielle précise que le bilan est positif et aucun retour en arrière n’est à envisager pour le moment.

2 / 🛑 🎈📉SONDAGE DE CHAQUE MATIN.. 🇫🇷 EN CE MARDI 21 / 07 / 2020

Voter et Re Tweeter S V P 🙏 Merci.. 🙏

Question ; SOURCE RTL ; Sécurité routière : les 80 km/h auraient permis de sauver 349 vies en deux ans ! VOUS Y CROYEZ? — Sondage Divers (@sondagedivers) July 21, 2020

Alors que la période est propice aux déplacements, la vigilance est de mise puisque les accidents sont nombreux surtout en juillet et en août. Les chiffres sont prometteurs et ils sont proposés par le Cerema. Il y a donc de grandes chances pour que la mesure liée à l’abaissement soit prolongée avec aucun retour en arrière. De ce fait, si les routes autrefois étaient limitées à 90 km/h, ce ne sera plus le cas, elles resteront à 80 km/h. D’autres portions pourront-elles bénéficier d’un tel concept ?

🇫🇷 #Sécurité routière : la mise en place des 80km/h sur les départementales a permis de sauver 349 vies entre le 1er juillet 2018 et le 28 février 2020. La mesure a «démontré son efficacité » et « un retour en arrière n'est pas envisagé ». (Gouvernement) #Voiture #France — Conflits (@Conflits_FR) July 20, 2020

Les départements ne sont pas d’accord avec cette mesure

Pour l’instant, il n’y a pas une réponse officielle à cette question, mais si le nombre de morts chute grâce à une telle mesure, il serait finalement surprenant que le gouvernement fasse machine arrière. Par contre, la limitation à 80 km/h ne fait pas l’unanimité notamment du côté des départements qui voudraient changer la vitesse. Edouard Philippe avait anticipé le problème puisqu’il savait que les Français n’étaient pas forcément très enthousiasmés à l’idée de réduire la vitesse sur certaines portions. De ce fait, les départements peuvent s’ils ne sont pas d’accord ou s’ils veulent combler les habitants opter pour une augmentation de la vitesse en reprenant l’ancienne limitation.

Il faudra désormais attendre pour savoir si les routes changent de panneau, mais pour l’instant, la limitation reste la même et le gouvernement n’imposera pas une augmentation puisque les chiffres sont finalement intéressants. Pendant les vacances d’été, n’oubliez pas d’être vigilant en vous protégeant contre le coronavirus, mais ne faites pas l’impasse sur les règles d’usage. Pour les longs trajets par exemple, prenez le temps de vous reposer toutes les deux heures et envisagez également une petite sieste même de 15 minutes, cela vous permet d’envisager la suite de la route avec sérénité.