Restaurants en île-de-France et à Paris le 22 Juin ? La bonne nouvelle de Jean-Baptiste Lemoyne

Bien sûr, l’information doit être prise avec des pincettes, car il faut impérativement attendre le retour d’Édouard Philippe et du chef de l’État. Depuis le 2 Juin dernier, le département est en orange, ce sont alors les terrasses qui sont en mesure d’accueillir les clients. Toutefois, si le vert est au rendez-vous pendant la troisième phase du déconfinement, il sera alors possible de se rendre dans tous les restaurants sans aucune restriction, mais en respectant toujours les règles sanitaires.

Jean-Baptiste Lemoyne partage une bonne nouvelle

Alors qu’il était interrogé sur RFI, le secrétaire d’État au Tourisme a fait une déclaration très sympathique qui pourrait réjouir les clients, mais également tous les professionnels de la restauration. Le 22 Juin, la réouverture totale pourrait être envisagée si la situation le permet. Il faut alors croiser les doigts en espérant que la crise ne prenne pas d’ampleur dans cette zone qui est encore en orange.

Les restaurants, les bars et les cafés peuvent vous accueillir depuis le 2 Juin, mais sous conditions avec notamment un accès à la terrasse .

. De ce fait, impossible de prendre un café ou de se restaurer à l’intérieur des établissements.

Si la situation le permet d’ici la fin du mois de Juin, cette restriction pourrait être levée et les professionnels pourront accueillir les clients à l’intérieur et à l’extérieur.

Il faut bien sûr respecter toutes les règles sanitaires avec notamment une distance d’un mètre pour les tables. De plus, le temps n’est pas forcément très réjouissant, les terrasses peuvent alors être désertées, car le soleil n’est pas au rendez-vous. Difficile de ce fait de réserver une table lorsque la pluie est au rendez-vous ou si le temps est maussade.

Une réouverture possible en Île-de-France et à Paris si le recul se confirme

L’Île-de-France a été l’une des zones les plus touchées avec le Grand Est, le virus a donc circulé pendant de nombreuses semaines et les hôpitaux ont été face à de sérieuses difficultés. Toutefois, la situation semble s’améliorer, mais il faudra attendre quelques jours pour être certain que la réouverture est tout à fait possible. La troisième phase du déconfinement sera intéressante pour de nombreux professionnels, car les cinémas pourront aussi accueillir du public au même titre que certains établissements.

Les restaurants, les bars et les cafés ainsi que les bistrots, les brasseries doivent respecter des critères stricts pour que les tables soient réservées. Cela sera aussi au rendez-vous si la date du 22 Juin est confirmée pour une réouverture totale. Attendons de ce fait les déclarations du ministre et du gouvernement pour s’enthousiasmer de cette nouvelle qui reste plutôt positive et devrait mettre du baume au coeur à certains professionnels, car ils auront un peu plus d’espoir.