Restaurants, bars et cafés à Lyon : les ouvertures pour le 13 Juin !

Depuis de longs mois, vous attendez à savourer une salade en terrasse ou un bon café dans un bar, voire un cocktail avec des amis. Vous cherchez alors les ouvertures du 2 Juin pour ces établissements et nous vous proposons les adresses à Lyon. Bien sûr, si vous avez des adresses que vous affectionnez particulièrement, il suffit de se connecter au compte Facebook puisque les établissements peuvent communiquer très facilement. Vous serez alors prêt à déguster un bon repas dans l’une des adresses proposées.

En route pour les restaurants, les bars et les cafés à Lyon

Vous êtes sans doute heureux de réserver une table, car le 2 Juin est la date fatidique pour les restaurants, les bars et les cafés. Du côté de Lyon, vous pourrez vous diriger vers le Comptoir de l’atelier. Il se situe rue Mercière dans le second arrondissement de la capitale gastronomique. Vous pourrez alors savourer une cuisine locale, mais également d’autres menus un peu plus internationaux. Vous pouvez d’ores et déjà réservé une table notamment sur des applications, mais dépêchez-vous les créneaux sont pris d’assaut.

Vous êtes aussi attendu à La Route des pâtes qui est aussi un restaurant dans le second arrondissement de Lyon .

. La réservation s’effectue par téléphone ou en ligne via les plateformes dédiées.

Le restaurant vous promet une invitation au voyage avec de nombreuses saveurs pour titiller votre palais.

Si vous êtes un adepte du bouchon lyonnais, vous avez rendez-vous dans l’établissement Le Mercière, mais il ouvrira ses portes le 4 juin 2020 et non le 2.

En effet, les restaurants doivent se plier aux exigences, il faut alors organiser la salle de réception et certains établissements ont besoin d’un peu plus de temps.

Les adresses pour les restaurants de Lyon

Si vous utilisez une application pour les réservations, vous aurez rapidement des créneaux qui seront proposés. Vous pourrez alors via La Fourchette par exemple être certains que le restaurant, le bar ou le café pourra être ouvert.

Le Boeuf d’Argent dans le 5e arrondissement de Lyon .

. Le Neuvième Art propose une réservation dès le 3 Juin pour 20 heures notamment dans le 6e arrondissement.

Dans le 2e arrondissement, vous avez le Flair qui se trouve rue de la charité.

La réservation en ligne est possible au Nosch, vous avez rendez-vous rue du Palais Grillet.

Le Bouchon des Artistes dans le 3e.

La réservation en ligne est aussi possible pour le Gourmet de Sèze.

Une belle journée commence sur le 7e arrondissement 🌈 Aujourd’hui les terrasses et les restaurants peuvent de nouveaux nous accueillir, belle journée à tous et toutes 💚 pic.twitter.com/dIkDzQceFA — Maintenant Lyon 7 (@MaintenantLyon7) June 2, 2020

Difficile de lister tous les restaurants, les bars et les cafés, ce sont les meilleures adresses sur Lyon, mais vérifiez tout de même qu’il est possible de réserver via Internet ou par téléphone. Ces établissements ont aussi tendance à communiquer via les réseaux sociaux comme Facebook. Soyez vigilant, il y a parfois des différences notamment avec les plateformes qui ne sont pas souvent à jour.