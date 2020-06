Réouverture des campings : zoom sur les nouvelles règles sanitaires appliquées aux campings pendant les vacances d’été

On peut dire que le coronavirus aura changé beaucoup de choses, de nos habitudes de consommation à notre façon de travailler.

Vacances d’été : ce que le coronavirus a changé

Nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d’île-de-France, la Guyane et Mayotte, où le virus circule plus qu’ailleurs. Dans ces départements « oranges », le #déconfinement sera, pour 3 semaines, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. pic.twitter.com/5bgWownjoF — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

De plus en plus de gens se sont tournés vers des producteurs locaux et commerces de proximité pour leurs courses. Les travailleurs français sont nombreux à s’être retrouvés en télétravail et à jongler entre leur vie professionnelle et personnelle. Les parents ayant des enfants scolarisés non autonomes ou ayant besoin d’aide ont dû se consacrer à l’école à la maison. Des familles entières qui ne se voyaient que très peu se sont confinées ensemble 24H/24.

Les vacances d’été tant attendues à chaque fois seront particulières cette fois-ci. Certains français ont été contraints d’annuler leurs voyages en raison de l’épidémie de coronavirus tandis que d’autres n’ont pas osé réserver leurs séjours. Après le confinement et la première phase du déconfinement, Edouard Philippe a annoncé les mesures de la deuxième phase du déconfinement qui s’étale du 2 juin au 21 juin.

Les français peuvent désormais réserver leurs vacances sans problème ! En tous cas en France, car les voyages en Europe et hors UE sont toujours assez compliqués à gérer, les mesures n’étant pas encore clairement définies. Le Gouvernement d’Emmanuel Macron pousse les français à partir dans leur pays pour éviter la propagation du virus mais aussi pour relancer l’économie locale.

Vacances d’été : vous pouvez réserver votre séjour en camping !

Les voyageurs de l’hexagone sont particulièrement friands des vacances en camping. Et qu’ils se rassurent, ils pourront organiser leurs vacances dans les campings français ! A partir du 2 juin, les professionnels du secteur de l’hôtellerie de plein air ont eu le feu vert pour rouvrir leurs établissements dans les zones vertes.

Les réservations des campings ont donc repris de plus belle. Sachez aussi que les restaurants ont rouvert leurs portes : vous pourrez donc aller manger au restaurant pendant vos vacances si vous le souhaitez ! Les ventes à emporter de boissons, glaces et autres plaisirs sont également disponibles.

Si les cafés et restaurants rouvrent aujourd'hui, les conditions de la reprise sont inquiétantes pour les professionnels. Nous continuerons à les aider pour qu'ils puissent passer cette étape : les mesures prises pour les protéger ont vocation à durer jusqu'à la fin de l'année. pic.twitter.com/ZuYZPO4LTS — Edouard Philippe (@EPhilippePM) June 2, 2020

Si les français aiment aller au camping, c’est parce qu’ils sont plus libres de faire ce qu’ils veulent. De plus, ils peuvent réserver un camping proposant une piscine ou situé au bord de la mer. Des animations sont généralement proposées pour les enfants, comme pour les adultes. C’est aussi des endroits très conviviaux où l’on peut rencontrer des gens ou partir facilement entre amis ou en famille.

Vacances d’été : les nouvelles mesures sanitaires dans les campings

Après deux mois de fermeture et de nouvelles règles sanitaires, les propriétaires de campings ont cependant dû revoir leur organisation. Cela concerne tous les types de campings, de l’aire de camping au mobil-homes, en passant par le camping en tente. Certains campings ont d’ailleurs retardé leur ouverture pour prendre le temps de se mettre aux normes pour ne pas mettre en danger la sécurité de leurs futurs clients.

Zoom sur les nouvelles règles sanitaires principales appliquées dans les campings :

Les parties communes et les sanitaires devront se limiter à 4m2 par personne, avec une distanciation sociale de 1 mètre à respecter

Un sens de circulation sera mis en place dans les parties communes

Un nettoyage renforcé et très fréquent de la part de l’équipe du camping. Les clients sont invités à nettoyer leur surface avant utilisation pour limiter les risques

Les campeurs auront accès à du gel hydroalcoolique

Les piscines couvertes, les espaces de type spa et les salles de sport seront fermés jusqu’à nouvel ordre (peut-être faut-il attendre le 22 juin ?)

Les soirées thématiques et animations seront gardées (c’est tout de même l’âme d’un camping) mais repensées par les propriétaires du camping pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation sociale.

De plus, les campings peuvent vous proposer l’option du « fast check-in » pour tout effectuer en ligne avant votre arrivée. Vous pourrez donc prendre possession de votre logement directement à l’arrivée, sauf si vous avez souscrit des options nécessitant un contact physique ou s’il y a des éléments que le personnel doit vous remettre.

Vous êtes désormais au courant de ce qu’implique un séjour en camping post-covid ! On se doute que ce sera le même genre de mesures que vont prendre les hôtels, mais en plus strict car ce sont des établissements fermés…