Rentrée post-confinement du 22 juin : l’inquiétude des parents gagne du terrain !

Rentrée scolaire du 22 juin : tous les élèves jusqu’au collège devront retourner en classe le lundi 22 juin pour terminer leur année scolaire !

C’est dimanche dernier que le chef de l’état Emmanuel Macron a pris la parole devant tous les français une nouvelle fois pour tenir informés les français de la suite des événements concernant la crise sanitaire du Coronavirus. En effet, nombreux sont les parents qui se sont demandés s’ils allaient pouvoir partir en vacances cet été, si l’épidémie allait reprendre de plus belle après le déconfinement, ou encore si leurs enfants allaient pouvoir retourner à l’école cette année ou au moins de septembre.

Sur tous ces sujets, le président de la république a donc pris la parole pour annoncer la suite des événements en France, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a pas été des plus rassurants sur tous les sujets qu’il a abordé… En effet, alors que la fin de l’année scolaire est sur le point d’arriver très bientôt, le président de la république a annoncé dimanche dernier que les élèves de la maternelle devraient reprendre obligatoirement le chemin de l’école dès le lundi 22 juin, et qu’il en serait de même pour les écoles primaires mais aussi pour les collèges.

Une annonce choc que certains parents attendaient avec une grande impatience, mais qui a également bien étonné d’autres familles, persuadés que l’année scolaire à l’école était bel et bien terminée et que les enfants ne retourneront plus à l’école. Un drame pour celles et ceux qui avaient d’ores et déjà prévu de partir à ce moment là, obligeant leurs propres enfants à manquer à leur devoir. Du côté des lycéens, on peut dire que la nouvelle a été accueillie avec beaucoup de soulagement, puisque ces derniers ne devraient quant à eux ne pas reprendre le chemin de leur lycée cette année, à moins que de nouvelles annonces soient bien sûr faites par le chef de l’état dans les prochains jours.

Toutefois, malgré toutes ces annonces qui ont été faites, certains parents d’élèves sont très inquiets et se demandent dans quelles conditions va-t-on pouvoir accueillir leurs enfants lundi prochain à l’occasion de cette rentrée scolaire exceptionnelle. Du côté des enfants, on aperçoit davantage de la joie que de la peur ou de l’inquiétude, ce qui est bien normal.

Bien que l’annonce du chef de l’état Emmanuel Macron ait été faite dimanche dernier, il semblerait qu’aucune véritable nouvelle mesure sanitaire n’ait été prise pour les établissements scolaires, ce qui scandalise certains parents d’élèves. En effet, bien que certaines mesures sanitaires aient été assouplies, certaines écoles vont pouvoir appliquer bien difficilement ce protocole restreint par l’état. Bien que dans certaines écoles, le nombre d’élèves par classe soit peu nombreux et avec beaucoup d’espace à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école, ce n’est pas toujours le cas dans certaines villes françaises où chaque mètre carré compte !

Ainsi, certaines écoles ne savent pas encore à ce jour comment elles pourront accueillir dans ces conditions les élèves lundi prochain, comme l’a pourtant demandé le chef de l’état il y a tout juste une semaine à peine. Le ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a d’autant plus précisé que l’enseignement présentiel sera bel et bien obligatoire jusqu’au 4 juillet prochain, comme cela avait été prévu initialement.

Bien que certaines règles aient été définies, elles sont largement insuffisantes pour certains parents. En effet, il s’agit davantage de donner de la souplesse aux règles que de nouvelles règles. Parmi elles, on retrouve la suspension de la distance imposée de 4m2 entre chaque élève, ou encore l’arrêt de la limite des 15 élèves par classe. Bien évidemment, les gestes barrières et le port du masque devront être appliquées quand cela sera nécessaire, mais on imagine bien que dans la pratique cela ne sera pas forcément applicable dans les classes de maternelle par exemple.