Rentrée des classes : une hausse des prix pour la papeterie et les fournitures

Les parents doivent aussi faire face à une hausse des tarifs que ce soit pour le sport, les fournitures et la papeterie. Alors que les listes sont disponibles de la primaire au lycée, les familles prennent d’assaut dès leur retour des vacances d’été les centres commerciaux afin de dénicher les meilleurs prix. Il faut donc comparer, vérifier à maintes reprises les coûts et parfois se rendre dans plusieurs enseignes. Cela demande un investissement physique important, mais c’est la seule méthode pour que cette rentrée des classes ne soit pas trop gourmande pour vos finances.

Une hausse des prix pour tous les domaines

Le gouvernement français a décidé d’offrir 100 euros supplémentaires aux foyers dont les conditions de ressources permettent d’obtenir cette allocation dédiée à la rentrée scolaire. De ce fait, près de 500 euros seront versés dans les prochains jours afin d’aider ces parents à acquérir tout ce qui peut se trouver sur cette liste. En parallèle des exigences des professeurs, c’est clairement les prix qui sont problématiques, car il y a une vraie hausse en 2020.

Selon les chiffres partagés par Familles de France, vous constatez que le coût de la papeterie est passé de 47 à 48 euros avec une légère baisse l’année dernière.

Les fournitures sont par contre passées de 97 à 101 euros en trois ans.

Pour le sport, il y a une légère baisse.

En 2020, il faut par contre ajouter les masques qui sont obligatoires dès 11 ans notamment au collège et au lycée.

Selon Familles de France, vous devez prévoir aux alentours de 45 euros par mois pour avoir les protections nécessaires.

Pour les collégiens et les lycéens, il est donc conseillé d’adopter des masques réutilisables, vous pouvez les laver une vingtaine de fois et nous vous conseillons de tenir un tableau. Vous cochez une case dès que vous passez à la machine un masque, cela vous permet de profiter de la meilleure des protections. Dans tous les cas, la rentrée des classes sera difficile et les parents devront prévoir plusieurs centaines d’euros pour l’achat des fournitures en fonction de l’âge des enfants.

Comment réduire les coûts de la rentrée scolaire ?

Il y a des précautions à prendre comme c’est le cas pour tous les achats du quotidien. Lorsque vous décidez d’acquérir par exemple une machine à laver ou un sèche-linge, voire une télévision, vous avez tendance à comparer tous les tarifs. Le format reste le même pour les fournitures scolaires, cela vous évite de dépenser une somme considérable. Toutefois, cela demande une vraie attention et vous serez aspiré dans un parcours du combattant. Vous pourrez acheter certaines fournitures dans un magasin et d’autres du côté d’une autre enseigne.

Vous recevez généralement des catalogues à la maison, conservez-les et repérez les produits les plus intéressants pour votre porte-monnaie. Évitez également de réaliser les courses en compagnie de vos enfants qui auront tendance à acheter des produits de marque toujours plus onéreux au fil des années. Certes, la dépense doit toutefois être importante pour certains produits comme le cartable, la trousse et certains crayons. Il existe également des comparateurs sur Internet, ils peuvent vous aider à trouver les enseignes les plus abordables et certaines sont déjà réputées pour l’alimentation. N’oubliez pas qu’il faut prendre son temps pour que cette rentrée scolaire ne soit pas exorbitante surtout si vous avez plusieurs enfants.