Rentrée des classes : est-ce dangereux pour les enfants de retourner à l’école ? Grosse inquiétude pour les parents !

Depuis toujours, la fin des vacances d’été rime avec nostalgie. Et cette période est souvent stressante pour les enfants et les parents.

En effet, ces derniers doivent tout préparer afin que toute la famille le jour de la rentrée. Mais cette année, la rentrée des classes aura un goût tout particulier… En effet, les enfants ne pourront plus se sauter dans les bras comme à leur habitude !

Après une fin d’année très mouvementée, et interrompue par une période de confinement de plus de deux mois, les enfants n’ont plus aucun repère scolaire. De leurs côtés, les parents sont inquiets à l’idée de risquer la santé de leurs enfants.

Covid-19 et chaleur : le virus circule toujours malgré l’été

Beaucoup espéraient que le virus disparaitrait avec l’apparition des fortes chaleurs mais malheureusement ce dernier ne s’est pas comporté de la façon attendu.

En effet, cette période estivale est accompagnée d’une forte recrudescence de cas dans certaines régions, notamment dans le sud-ouest, où la Gironde ou la Haute-Garonne font partie des départements les plus touchés.

🔴 Plus de 1000 cas de #Covid_19 et dix clusters recensés en France en 24 heures : la hausse du nombre de cas quotidiens «s'intensifie» depuis 3 semaines

Plus de 1000 cas de Covid-19 et dix clusters recensés en France en 24 heures : la hausse du nombre de cas quotidiens «s'intensifie» depuis 3 semaines. Les autorités s'inquiètent notamment des foyers provoqués par les rassemblements familiaux.

Aujourd’hui, les autorités doivent faire preuve de fermeté en incitant la population à être plus prudente. De plus, cette situation sanitaire préoccupante commence à faire peser une nouvelle menace pour tous les lieux accueillants du public comme les restaurants, les musées ou encore les écoles.