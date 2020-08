Rentrée des classes 2020 : voici toutes les contraintes à respecter !

Si vous avez pu vous reposer au cours des vacances d’été, sachez que la rentrée des classes ne sera pas très reposante. En effet, le gouvernement a listé toutes les contraintes à suivre à la lettre pour que le coronavirus ne reprenne pas de la vigueur dans les prochaines semaines. En effet, les chiffres sont assez inquiétants, car l’Agence France Publique annonce une hausse des contaminations ces dernières 48 heures. La vigilance est donc de mise, c’est pour cette raison qu’un protocole sanitaire a été proposé.

Les mesures à suivre pour la rentrée des classes

Il y a forcément la distanciation sociale qui doit être respectée, mais elle est tout de même assouplie. En effet, elle n’est pas obligatoire dans les espaces clos comme les classes si la situation ne le permet pas, mais l’espace doit tout de même être organisé. Les parents sont aussi invités à prendre en compte les différents symptômes, si les enfants sont malades, ils ne doivent pas être transportés à l’école.

Pour les maternelles, le masque est à oublier, il est recommandé pour les écoles élémentaires .

. Il est par contre obligatoire à l’extérieur et à l’intérieur pour les lycéens et les collégiens.

Les enseignants doivent aussi le porter en primaire, en collège et au lycée.

Le masque pourra être enlevé pendant les cours si les enseignants sont à une bonne distance des élèves.

Les masques doivent être fournis par les parents, mais certains établissements pourront en proposer à ceux qui n’en ont pas.

Les gestes barrière seront aussi de la partie pour la rentrée des classes. Il faut éternuer dans son coude ou un mouchoir à usage unique, se laver les mains très souvent avec notamment du savon et de l’eau ou du gel hydroalcoolique. Pour le lavage des mains, il y a aussi des conditions à respecter. Les enfants doivent les laver à l’arrivée dans l’établissement, avant et après les repas, les recréations et le passage aux toilettes. La désinfection est aussi préconisée lorsque les élèves quittent les écoles.

La désinfection au coeur de la rentrée des classes

Bien sûr, le personnel, les enseignants et les élèves doivent respecter des conditions, mais il faut que les matériels et les locaux soient également désinfectés dans les règles de l’art. Cela concerne tous les espaces collectifs à l’extérieur et à l’intérieur, les bans, les jeux, les objets partagés… Les sols doivent être nettoyés au même titre que les bureaux, les tables une fois par jour. Après les repas, le personnel devra également penser à désinfecter toutes les tables. Cela demande une bonne rigueur, car il faudra aussi nettoyer les ballons, les jouets, les livres, les journaux, les crayons qui sont partagés entre tous les élèves.

Si le brassage des élèves n’est plus interdit, il est important de préciser que les regroupements doivent être limités le plus possible lorsque cela est envisageable. Au cours de tous les déplacements, les enfants de plus de 11 ans, le personnel et les enseignants doivent porter un masque. Ce dernier peut être à usage unique ou en tissu, mais il faut à nouveau respecter un protocole précis pour le mettre et l’enlever. La rentrée des classes sera donc assez stressante à cause de tous les gestes qu’il faut réaliser, mais ils sont indispensables pour éviter la propagation du coronavirus.