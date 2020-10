Reconfinement en France : Christine Kelly évoque un potentiel reconfinement le 26 octobre dans un tweet !

Le 17 octobre dernier, Christine Kelly partage un tweet qui a été largement commenté par les internautes. Nous savons que plusieurs zones en France sont concernées par un couvre-feu à 21 heures. C’est le cas pour l’Île-de-France et 8 métropoles, cette annonce a été faite par Emmanuel Macron il y a quelques jours lors de son passage à France 2 et TF1. Toutefois, la chroniqueuse de BTP et TPMP révèle que des mails internes à de grandes entreprises annonceraient l’arrivée d’un confinement le 26 octobre. Elle s’interroge alors sur l’intérêt du couvre-feu qui pourrait finalement être un prélude.

Le reconfinement plane-t-il au-dessus des Français ?

Alors que le déconfinement a été appliqué en mai dernier, les Français pensaient qu’ils pouvaient vivre « normalement ». Malheureusement, les vacances d’été ont été au rendez-vous avec le brassage de la population. Le Covid-19 a repris de la vigueur et le gouvernement est contraint de prendre des mesures drastiques. Les lits en réanimation sont de plus en plus pris par des malades du coronavirus et les chiffres sont assez alarmants. En 24 heures, ce sont plusieurs dizaines de contaminations qui sont identifiées.

Je bosse dans le transport routier, et depuis très longtemps, quasiment dès le deconfinement, il est connu de tout le monde que le reconfinement démarrerait pendant les vacances de la Toussaint. Probablement jusqu’à Avril, si on a de la chance, sinon jusqu’à Mai… — deltaplan 🇪🇺 (@deltaplan) October 17, 2020

Christine Kelly se demande si le couvre-feu n’est pas un prélude ?

Son message avec un supposé reconfinement le 26 octobre fait donc réagir la toile et certains sont convaincus de cette éventualité.

Des internautes n’hésitent pas à préciser que le reconfinement pourrait avoir lieu dès les vacances de la Toussaint et jusqu’à mai ou avril 2021.

Lors de son passage à la télévision, Emmanuel Macron a révélé que le coronavirus serait dans notre quotidien jusqu’à l’été 2021 selon les scénarios partagés par les scientifiques.

Certains Français ne sont pas contre le reconfinement

Est-ce le seul moyen pour lutter contre le coronavirus ? Le reconfinement pourrait-il porter ses fruits ? Est-il envisageable à quelques jours des fêtes de Noël ? Le président de la République a précisé que les fêtes privées et les rassemblements dans les familles étaient l’une des causes de la propagation du virus. De ce fait, certains estiment que le reconfinement avant les fêtes de Noël serait une bonne idée notamment pour faciliter les retrouvailles lors du Réveillon. Les prix Nobel en Économie ont également été de cet avis.

Il y a 2 semaines 10k positifs, aujourd'hui les urgences alertent que le niveau des cas graves monte. Aujourd'hui 3x plus de cas positifs donc risque de 3x plus de cas graves dans 15 jours. Logique qu'ils prévoient l'éventualité ^^ — Don Salluste (@Yeril) October 17, 2020

D’autres par contre se demandent si la France peut réellement se permettre un tel confinement. En effet, la crise sanitaire a engendré une crise économique conséquente, mais le reconfinement pourrait-il être localisé ? Si le couvre-feu ne porte pas ses fruits dans les zones concernées, Emmanuel Macron pourrait aller un peu plus loin. Jean Castex n’a pas balayé l’idée de mesures plus conséquentes si la situation le demandait.