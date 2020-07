Rebondissement dans la mort de Christopher Aurier : un homme avoue son meurtre

C’est une histoire qui fait froid dans le dos. Christopher Aurier, le frère du footballeur Serge Aurier, a été sauvagement abattu sur le parking du Kin’s, une discothèque de Toulouse, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 juillet. Transporté à l’hôpital dans un état critique, celui qui rêvait de marcher dans les pas de son illustre aîné n’a finalement pas survécu à ses blessures. Le suspect, quant à lui, avait pris la fuite. Mais voici que l’enquête autour du meurtre du jeune homme de 26 ans vient subitement de s’accélérer. En effet, d’après nos confrères de Pure People, on apprend qu’un homme s’est rendu de lui-même, ce mardi 14 juillet aux alentours de 18h, au commissariat de Toulouse, afin d’avouer l’assassinat de Christopher Aurier.

Tottenham confirm Serge Aurier's brother, Christopher, has died

Reports in France say he was shot outside a nightclub in Toulouse in the early hours of the morninghttps://t.co/avkSNE8rHO

— Jack de Menezes (@JackdeMenezes) July 13, 2020