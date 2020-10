Radars à infrarouge : attention, de nouveaux modèles entrent en test pour deux communes françaises

Aujourd’hui, vous avez un flash pour mémoriser votre excès de vitesse grâce à ces radars qui sont de plus en plus nombreux en France. Toutefois, dans le cadre de la Sécurité routière, d’autres modèles sont en phase de test à savoir des radars à infrarouges. Le but premier consiste à flasher les automobilistes en toute discrétion. Il sera alors de plus en plus difficile d’échapper à ces technologies, le gouvernement se lance dans une chasse à tous les excès sur la route.

Comment fonctionnent les deux nouveaux radars ?

La discrétion est donc le maître mot de ces deux nouveaux radars et grâce à un article de Midi Libre, nous apprenons que les modèles seront installés à Montbéliard et à Montpellier. Cette technologie infrarouge est très différente puisque vous n’avez pas le flash. Toutefois, pour semer le trouble dans l’esprit des automobilistes, des versions leurres sont ainsi mises en place.

Le NK7, un nouveau super radar infrarouge bientôt sur nos routes https://t.co/ZmwyhyLHdf pic.twitter.com/XwOK4abpce — BX1 – Actu (@BX1_Actu) June 13, 2018

Sur les 5 radars proposés dans les deux villes, une seule sera active, il faudra alors être très vigilant .

. Bien sûr, les localisations seront différentes pour que les automobilistes ne repèrent pas toujours les zones contrôlées.

Comme vous ne savez pas si le radar peut identifier votre excès de vitesse, vous aurez tendance à lever le pied et à être beaucoup plus vigilant.

C’est finalement la volonté du gouvernement qui souhaite que vous redoubliez d’efforts sur les routes de France. Ce sont des tests qui pourront déboucher sur des généralisations si les résultats sont prometteurs bien sûr. Nous apprenons dans le journal que d’autres modèles pourront être mis en place au cours de l’année 2021.

Quelle sera la forme de ces nouveaux radars ?

Il y a déjà eu une évolution avec les radars puisque le design est moins disgracieux. Le gouvernement tente de les adapter à l’environnement et ils doivent aussi être les plus discrets possibles. Pour ces nouveaux modèles, la forme sera celle des tourelles et vous avez déjà pu découvrir quelques modèles de ce genre sur les routes de France. En effet, les radars ne sont pas au ras du sol, mais surélevés avec des capteurs sur plusieurs côtés pour flasher plus aisément ceux qui ne respectent pas les limitations de vitesse.

Ces nouveaux radars présenteront une autre spécificité, car en parallèle de l’excès de vitesse, ce sera le passage au feu rouge qui sera aussi immortalisé. Le gouvernement souhaite alors verbaliser tous ceux qui ne seront pas en mesure de respecter les limitations. Soyez très vigilant, car un accident sur la route peut rapidement se produire.