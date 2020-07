Puy du Fou : polémique autour d’un spectacle regroupant 12 000 personnes en plein coronavirus

Le confinement semble désormais loin derrière nous, mais le coronavirus n’a pourtant pas fini sa course et circule toujours sur le territoire français. Plus de 1000 citoyens sont contaminés par jour, signe inquiétant que les gestes barrières ne sont pas respectés, tout comme la distanciation sociale.

De nombreuses personnes ont pointé du doigts les bars et restaurants qui ne respectent pas le mètre de distance pour assurer la sécurité des clients mais la logique économique prime. La France est le pays dont le rebond économique suite au confinement est le plus favorable. Le tout au dépend de vies humaines ?

Le spectacle du Puy du Fou provoque la polémique sur Twitter

Sur Twitter, les internautes sont nombreux à s’indigner lorsque des comptes publient des photos et vidéos de rassemblement qui ne respectent pas les normes mises en place par le gouvernement pour limiter au mieux l’épidémie de la COVID-19.

Les images venant du Puy du fFou ont donc logiquement provoqué une grosse polémique. Certes, les spectateurs portent tous un masque et du gel hydroalcoolique est distribué à l’entrée pour désinfecter les mains des visiteurs. Mais rien n’y fait, les internautes ne comprennent pas comme un spectacle a pu attirer 12 000 spectateurs alors que le gouvernement interdit les rassemblements supérieurs à 5 000 personnes.

Le parc a immédiatement réagit à la polémique qui fragilise son image, annonçant le recul de la jauge d’affluence, désormais placée à 5 000 personnes pour les spectacles :

» Nous avons constaté que cela suscitait des inquiétudes et bien sûr nous les entendons. Nous ne voulons pas inquiéter nos spectateurs futurs. Nous voulons leur conserver la sérénité. C’est la raison pour laquelle nous avons pris de notre propre chef la décision, et bien de n’ouvrir qu’une seule tribune de 5000 personnes pour la semaine prochaine, c’est à dire la prochaine représentation « .

En revanche, le parc nie toute violation, lui qui assure que la sécurité des visiteurs n’a pas été mise en danger : » en concertation permanente avec l’État, le Puy du Fou a ouvert la Cinéscénie en trois tribunes dans le respect du protocole sanitaire « .

Un protocole sanitaire respecté ?

Outre l’obligation de porter des masques pour assister au spectacle et la présence de gel hydroalcoolique, les tribunes étaient séparées par des parois en plexigals. Selon Nicolas de Villiers (Président de l’Association pour la mise en valeur du château et du Pays du Puy-du-Fou), des » chemins étanches » ont été mis en place pour empêcher des croisements entre des personnes de différentes tribunes.

De son côté, la mairie des Epesses (commune qui abrite le parc) s’est dédouanée de toute intervention dans ces choix : » Contrairement à ce qui a pu être dit dans les médias, la municipalité des Epesses n’a pas donné son autorisation puisqu’elle n’est pas compétente pour autoriser ou non les rassemblements de dix personnes « .

Plus de 2,3 millions de visiteurs en 2019

Le parc français est l’un des préférés des citoyens, lui qui a accueilli en son sein plus de 2,3 millions de visiteurs en 2019. Comme tous les autres parcs français, il s’est retrouvé incroyablement fragilisé par l’épidémie de la COVID-19 et le confinement. La priorité des parcs étaient donc d’ouvrir, tout en assurant évidemment la sécurité des visiteurs. Le Puy du Fou se serait donc volontiers passé d’une telle polémique.

De son côté, le parc d’attraction DisneyLand Paris a tardé avant d’ouvrir ses portes. C’est finalement le 15 juillet dernier que les visiteurs ont pu déambuler dans les allées du parc. Mais tout ne sera pas comme avant. Le port du masque est évidemment obligatoire, et certaines attractions sont fermées. Quant aux parades, elles sont annulées. Pour éviter que trop de visiteurs ne se retrouvent tous au même endroit, la direction a du parc a décidé de prendre cette lourde décision, se privant sans doute d’une partie de son public qui vient voir les magnifiques shows proposés par les comédiens et danseurs.

Le Puy du Fou de son côté continue de proposer ses spectacles, mais ceux-ci seront donc limités à 5000 personnes. Il vous faudra donc vous y prendre plus tôt dans vos réservations si vous souhaitez assister à ces majestueux shows qui ont construit la réputation du parc.