PSG Bayern : la situation a dégénéré à Paris, aucun respect des conditions sanitaires

Le match du PSG contre le Bayern Munich n’était pas encore terminé que les débordements se multipliaient dans la capitale parisienne. Un fourgon de la police avait été pris à partie avant que les forces de l’ordre tentent de reprendre le contrôle de la situation. Des incidents ont été identifiés très rapidement aux alentours du Parc des Princes. Ce dernier pouvait accueillir 5000 personnes puisque deux écrans géants avaient été installés. Malheureusement, ce lundi matin, les réseaux sociaux dévoilent de tristes images avec des magasins saccagés.

Au cours de la soirée de la finale de la Ligue des Champions, les forces de l'ordre ont procédé à :

– 148 interpellations, notamment pour dégradations, violences ou jets de projectiles sur les #FDO…

– 404 verbalisations pour non port du masque sur secteur de port obligatoire. pic.twitter.com/W0W7gFn9zP — Préfecture de Police (@prefpolice) August 24, 2020

Les chiffres de la soirée de la finale

La Ligue des Champions se termine très mal pour le PSG puisque Neymar et Mbappé n’ont pas réussi à trouver la solution contre le Bayern Munich. Dans les rues de la capitale, les conséquences ont aussi été importantes, mais elles auraient été les mêmes si le club parisien avait remporté la finale. La préfecture de police a communiqué sur son compte Twitter et les chiffres sont assez alarmants, rien ne peut finalement être organisé en France sans que des débordements soient au rendez-vous.

148 interpellations ont été enregistrées pour divers actes comme des violences, des jets de projectiles et des dégradations .

. Des jets envers les forces de police ont également été identifiés comme les images ont pu le montrer sur les réseaux sociaux.

404 verbalisations ont aussi été effectuées à cause du non-port du masque dans un secteur, il est important de rappeler que l’obligation est au rendez-vous dans certaines rues.

Les conditions sanitaires n’ont pas été respectées, cela pourrait à nouveau avoir des conséquences puisque le coronavirus est toujours présent. La nuit a donc été très agitée pour Paris, mais ce n’est pas surprenant. La capitale commence à être habituée malheureusement à ces situations insupportables qui entachent aussi le monde du football. De son côté, Gérald Darmanin a partagé ses remerciements concernant les forces de l’ordre qui ont multiplié les verbalisations et les interpellations. Il note que des groupes violents étaient présents dans les 8e et 7e arrondissements.

Paris, futur cluster pour le coronavirus ?

Vous avez pu suivre en live sur notre site le match de football, mais il faut savoir que certains ont pu regarder le match tranquillement à la maison. D’autres avaient rendez-vous au Parc des princes, car un dispositif spécial avait été mis en place par Anne Hidalgo. Cette dernière a été questionnée sur le sort du PSG, mais elle avait prédit une victoire. Malheureusement, ce matin, elle doit faire un constat plutôt alarmant puisque la capitale pourrait devenir un futur cluster alors que le coronavirus est toujours au rendez-vous dans une bonne partie de la France. L’île de France est déjà sous surveillance à cause d’une hausse des cas ces dernières semaines.

🇫🇷 FLASH – Les forces de l’ordre procèdent aux dernières #interpellations en cette fin de soirée sur les #ChampsElysees. Elles font suite à de nombreux #débordements, la situation semble maîtrisée.(@ybouziar pour Conflits) #PSGBayern #UCLFinal2020 pic.twitter.com/Odr4729MGJ — Conflits (@Conflits_FR) August 24, 2020

La commune avait pourtant fait en sorte d’interdire certains accès, mais les fauteurs de troubles ont malheureusement eu gain de cause. Depuis le début du mandat d’Emmanuel Macron, Paris semble meurtrie puisque la ville a pu essuyer de nombreuses dégradations. Que ce soit lors des manifestations avec les gilets jaunes, les rassemblements contre les violences policières, le racisme ou les évènements sportifs, à chaque fois, les débordements sont au rendez-vous. Il faudra attendre quelques jours avant de savoir si Paris sera un cluster avec une hausse considérable des cas de coronavirus. N’oublions pas que les nouvelles contaminations sont de plus en plus nombreuses au fil des jours, d’où l’intérêt d’être le plus vigilant possible. Portez un masque, respectez les gestes barrière et désinfectez les mains.