Porter un masque malgré la chaleur, découvrez toutes les astuces pour éviter le drame !

Alors que l’été s’installe doucement sur la France, vous avez sans doute pu constater que le masque était clairement insupportable. Cette impression de suffoquer est désagréable, voire très problématique pour toutes les personnes qui peuvent stresser rapidement. Il y a donc quelques astuces afin de le supporter alors que la chaleur s’installe en France.

En effet, la journée du jeudi 25 Juin devrait être la plus chaude. Vous ne serez donc pas contre cette idée de suivre des recommandations pour que ce masque ne se transforme pas en un masque cauchemardesque.

Comment supporter réellement ce masque ?

Il est important de préciser que vous ne devez pas enlever votre masque puisqu’il s’agit d’une protection indispensable afin de lutter contre la propagation du virus. En effet, il faut le porter dès que vous sortez que ce soit dans les magasins ou dans votre entreprise. Les versions en tissu sont souvent les moins agréables, car l’épaisseur vous empêche de respirer comme vous le souhaitez. J’ai tendance à préférer les masques chirurgicaux, car ils sont un peu plus confortables et surtout moins épais. Il faut toutefois les changer rapidement et avoir un contenant pour ne pas les jeter sans vigilance.

Vous devez donc porter votre masque à l’ombre et évitez le plus possible les expositions au soleil .

. Si vous devez être au soleil, malheureusement, vous ne pouvez pas enlever le masque sauf s’il y a personne autour de vous.

Lorsque la distanciation sociale d’un mètre au minimum est respectée, il est tout à fait possible de supprimer le masque notamment dans les sociétés.

Pensez à utiliser une serviette humide notamment pour rafraîchir votre cou et même votre visage sans pour autant enlever le masque.

N’utilisez pas toujours la même serviette, il est parfois judicieux d’avoir des lingettes à usage unique.

Attention, un masque mouillé n’est plus efficace

Il suffit de vous tourner vers le ministère de la Santé pour comprendre qu’un masque rythmé par la transpiration n’est plus efficace. Vous devez donc le remplacer. Il ne faut pas le mouiller même si cela peut être agréable au niveau de la respiration, car vous perdez finalement tous les avantages de cette protection qui est indispensable pour éviter le coronavirus. Pour éviter le coup de chaud avec votre masque, il faut opter pour les versions qui sont conçues avec un matériau très respirable. De plus, il est impératif de réduire le taux d’humidité puisqu’il est à l’origine de cet inconfort. Si vous avez la possibilité de respirer exclusivement par le nez, c’est beaucoup plus intéressant, car vous n’aurez pas cette humidité dans le masque.

Toutefois, certaines personnes n’arrivent pas à avoir une respiration au niveau du nez, elles privilégient la bouche. Il y a également des conseils à respecter comme peut le mentionner BFMTV. Vous devez enlever votre masque si la situation le permet lorsque vous sentez que votre coeur s’accélère, si une sensation d’étourdissement vous préoccupe ou si vous ne vous sentez pas très bien. Mettez-vous à l’ombre, à l’écart de toutes les personnes, désinfectez vos mains, retirez votre masque et jetez-le en respectant toutes les précautions. Rafraîchissez votre cou avec un peu d’eau et faites cela pour votre visage.

Buvez et patientez quelques secondes afin de vous détendre avant de remettre le masque si celui-ci est indispensable. Lorsque vous êtes seul dans une pièce et que vous ne croisez personne, vous pouvez l’enlever.