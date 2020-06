Pic de chaleur : ce qu’il ne faut absolument pas faire à cause de la météo !

La météo est enfin clémente, vous pourrez alors profiter du soleil, vous baigner si cela est possible ou encore vous promener. Face à cette météo, vous devez tout de même adopter les bonnes pratiques, cela vous évitera de succomber à un coup de chaud. En effet, les autorités compétentes n’ont pas évoqué une canicule, mais le pic de chaleur mérite tout de même votre vigilance la plus grande. Cela est aussi valable pour les enfants, mais également les seniors qui sont des populations à risque.

Trois gestes à bannir à cause du pic de chaleur

Le thermomètre est enfin clément, il est même assez élevé, mais l’été est au rendez-vous depuis quelques jours. Il n’est finalement pas si surprenant que la chaleur soit présente sur une bonne partie de la France. Certes, il fait beau et chaud, mais vous ne devez pas baisser les bras, car la vigilance est de mise. Un coup de chaud est souvent très désagréable puisque vous n’êtes pas attentif à votre corps.

Vous devez boire, mais la quantité ne doit pas être trop importante, il faut seulement compenser la perte à cause de la transpiration .

. Certaines personnes qui boivent trop en une journée ou en une fois peuvent être victime d’un oedème et d’autres conséquences désagréables sont possibles.

Cela est aussi valable pour les seniors, ils doivent boire sans prendre des quantités astronomiques.

Certaines personnes ont tendance à se jeter à l’eau sans aucune précaution alors que la température est élevée, ce comportement est à bannir.

Votre corps passe du chaud au froid sans aucune précaution, le coup de chaud est donc possible.

Il faut rafraîchir votre corps avec délicatesse en privilégiant dans un premier temps de petites quantités surtout si l’eau est beaucoup plus froide que la température.

Un pic à 30°C au dessus des normales de saison dans l'Articque russe le 9/6 – après un hiver plus chaud de 6°C en moyenne sur l'ensemble de la saison. La Sibérie – et son permafrost – continue à subir leur pire vague de chaleur en plus de 100 000 ans.https://t.co/HIm816IZSX — Aurélien Saussay (@aureliensaussay) June 18, 2020

Un plongeon dans une piscine froide alors qu’il fait très chaud est clairement déconseillé. Le troisième comportement à bannir consiste à rester au soleil sans aucune protection. Vous devez adopter le chapeau, la crème solaire et surtout il faut un peu d’ombre. Lorsque le mercure grimpe, vous n’êtes pas à l’abri d’une insolation dont les conséquences peuvent être dramatiques pour les personnes fragiles.

Oubliez de dormir à côté du ventilateur !

Certaines personnes lorsque la température est trop élevée ont tendance à dormir avec le ventilateur, mais celui-ci doit être à une distance suffisante, car dans le cas contraire, vous aurez un air beaucoup trop sec. Ce dernier provoque souvent des rhumes, une gêne dans la gorge et les sinus sont souvent près. En effet, au milieu de la nuit, vous aurez tendance à vous réveiller avec cette sensation d’être totalement desséché. Vous aurez l’intention de boire une quantité astronomique d’eau et vous n’hésiterez pas à prendre une douche beaucoup trop froide. Vous aurez ainsi rassemblé tous les gestes et les comportements qui sont à bannir lors d’un pic de chaleur.

Pour ne pas être une victime de la chaleur, vous devez rester au frais, privilégier de petites quantités d’eau à chaque fois que vous souhaitez boire, ne vous trempez pas dans une eau gelée, privilégiez même la température ambiante. Mouillez dans un premier temps le cou, les bras et le ventre. Privilégiez un chapeau et surtout la crème solaire. Enfin, lorsque la température au soleil est trop forte, pensez à rester à l’ombre. Vous êtes désormais prêt pour les vacances d’été !