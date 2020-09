Peine de mort : les Français seraient nombreux à voter pour son rétablissement

Aujourd’hui, certaines personnes méritent-elles la peine de mort ? Il suffit de se promener sur les réseaux sociaux pour constater que l’avis des Français est tranché. Un récent sondage partagé notamment par Ouest-France montre que 55 % des sondés sont en faveur de la peine de mort. Comme le journal le mentionne, c’est la première fois que le pourcentage est aussi élevé pour notre pays. Cela dévoile donc une véritable volonté de mettre en place cette peine de mort qui s’est retrouvée au coeur du sondage de Ipsos et Sopra Steria dont les résultats ont été partagés par Le Monde ainsi que l’Institut Montaigne et la Fondation Jean-Jaurès.

🇫🇷 FLASH – 55 % des Français sont pour le rétablissement de la peine de #mort, une hausse de 11 points par rapport à 2019. (sondage Ipsos pour Le Monde) #justice #PeinedeMort — Mediavenir (@Mediavenir) September 14, 2020

Un record pour ce sondage consacré à la peine de mort

Dans certaines affaires, les Français n’auraient aucune pitié et d’autres estiment qu’il ne serait même pas nécessaire de proposer un procès. En effet, dans des dossiers similaires à ceux dévoilés pour Marc Dutroux ou encore Michel Fourniret, ils sont nombreux à se pencher du côté du rétablissement de la peine de mort. Toutefois, ce sont les excès et les dérives qui sont les plus redoutés, car un innocent pourrait-il être jugé ? Dans l’histoire de la France, plusieurs affaires ont été pointées du doigt comme celle du pull-over rouge avec Ranucci.

Peine de mort : une majorité de Français favorable à son rétablissement

➡️ https://t.co/vCGZu5Ylck pic.twitter.com/ZjizQXyBmV — Le Parisien (@le_Parisien) September 14, 2020

En général, 55 % des Français sont en faveur de cette peine de mort, mais les pourcentages sont différents selon les partis .

. Ils sont 85 % du côté du rassemblement national, le parti porté notamment par Marine Le Pen.

Pour les Républicains, le pourcentage est de 71 %, cela montre une progression de 23 points, ce qui n’est clairement pas négligeable.

Pour les autres partis, le pourcentage passe à 39 %.

La progression est aussi au rendez-vous pour La France Insoumise et le Parti communiste français. De ce fait, le gouvernement pourrait-il prendre une telle décision ? Il est tout de même difficile d’envisager Emmanuel Macron qui se pencherait en faveur de la peine de mort. Dans tous les cas, les Français aimeraient qu’elle soit rétablie pour certaines affaires, mais ce n’est pas la seule volonté dévoilée par ce sondage.

« Il n’est point d’homme en cette Terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. »

Discours de Robert Badinter pour l’abolition de la peine de mort en 1981 pic.twitter.com/ZMuCkkb57n — Aurélie Casse (@AureCasse) September 14, 2020

La France a vraiment besoin d’un président

Le sondage montre que les internautes voudraient un « vrai chef », un leader pour gouverner et mener le pays vers des horizons nettement plus intéressants. Pour 82 % des sondés, il faudra absolument qu’il soit au rendez-vous pour remettre de l’ordre. Forcément, le pourcentage dévoile une nette progression sans doute à cause des récents évènements. Depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir, les Français découvrent des images insoutenables à la télévision. Tout le monde se rappelle sans doute les Champs-Élysées ravagés ou encore les monuments dévastés lors des manifestations des gilets jaunes.

Désormais, dès qu’un rassemblement pour protester contre le pouvoir en place est réalisé, les dérives sont nombreuses. Cela explique donc cette volonté de retrouver un vrai leader susceptible de gouvernement la France pour que tous ces évènements ne se reproduisent plus. Cette volonté est partagée par les EELV avec 71 % contre 69 % pour les socialistes et 67 % pour les sympathisants d’En Marche. Les élections présidentielles auront lieu dans deux ans pour la France et nous ne savons pas si le chef de l’État actuel a l’intention de se présenter. D’autres misent sur d’autres personnes comme Marine Le Pen. François Hollande se penche aussi sur un projet qu’il pourrait présenter aux Français.