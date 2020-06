Péages totalement gratuits cet été ? Vous pourriez économiser beaucoup d’argent, près de 100 euros !

D’un côté, vous avez Carole Delga et de l’autre Dupont Aignan, ils ont un point en commun, car ils veulent tous les deux que les péages soient gratuits au cours de l’été 2020. Deux objectifs seraient alors fixés à savoir l’optimisation du pouvoir d’achat et la relance un peu plus forte de l’économie du tourisme. Cette éventualité pourrait-elle voir le jour ? Au vu de la réponse du secrétaire d’État lors de son passage à BFMTV, cela ne semble pas être d’actualité. Toutefois, quelle somme pourriez-vous économiser avec les autoroutes gratuites ?

Plus de 120 euros en moins pour un Paris/Marseille

Les Français aimeraient sans doute que les péages soient gratuits au cours de l’été 2020 puisque les sommes déboursées sont souvent considérables. En effet, certaines autoroutes sont plus onéreuses que d’autres, mais elles peuvent également être gratuites, c’est par exemple le cas en Alsace. Si vous partez de Mulhouse pour rejoindre Strasbourg, vous n’aurez aucun péage et le déplacement sera alors gratuit. Nous prenons toutefois l’exemple classique d’un Paris/Marseille en utilisant la plateforme Viamichelin. Soyez toutefois attentif, car les prix sont donnés uniquement pour l’aller, il faut alors les multiplier par deux pour avoir le coût global.

Vous aurez besoin de 7h38 pour vous rendre à Marseille depuis Paris et il y a une distance de 773 km.

Vous devrez payer pour l’aller 133.92 euros si vous prenez en compte le carburant facturé 73.02 euros.

Un rapide calcul vous permet de comprendre que la dépense pour l’aller et le retour sera alors de plus de 260 euros.

Pour le péage, le coût est de 60.90 euros pour l’aller et la même chose pour le retour.

Si le gouvernement validait au même titre que les concessionnaires d’autoroutes les péages gratuits, vous pourriez alors économiser 120 euros qu’il serait possible d’injecter dans d’autres loisirs.

Une autoroute moins onéreuse pour rejoindre Brest

Il faut savoir que le prix pour les autoroutes n’est pas le même en fonction du département. Pour ce nouvel exemple, nous prenons un départ de Lyon pour se rendre à Brest. Vous avez alors 963 km à parcourir selon les données transmises par le site. La distance est alors beaucoup plus conséquente et le coût de l’aller est de 150 euros. Il comprend bien sûr le péage et l’essence. Pour l’ensemble du voyage, vous devez prévoir 300 euros, soit pratiquement le prix d’une semaine de vacances en camping. Toutefois, les péages sont facturés 58 euros pour l’aller et le même tarif pour le retour.

Cela représente une dépense de moins de 120 euros pour rejoindre Brest depuis Lyon. Si vous souhaitez économiser de l’argent si toutefois les péages ne sont pas gratuits au cours de l’été, la seule solution consiste à éviter les autoroutes en passant par les nationales, mais le temps sera beaucoup plus élevé.