Aucune prime pour le personnel soignant venu en renfort : énorme désillusion ! Gros clash !

Les annonces d’Emmanuel Macron avaient été suivies avec la plus grande rigueur puisque les Français attendaient ce petit coup de pouce. Les foyers les plus démunis ont notamment reçu entre 100 et 150 euros au cours du mois de Mai puisque la période avait été difficile. Le président de la République avait aussi promis des primes à toutes les personnes qui avaient été mobilisées comme les caissières ainsi que le personnel soignant. Certains n’auront toutefois pas accès à cette somme malgré leur soutien.

Certains dénoncent une vraie injustice

Lorsque la crise du coronavirus a enveloppé la France, le personnel soignant a été largement mobilisé dans les villes les plus touchées. Certains ont même décidé de prêter main forte au vu de la situation. Ces personnels pensaient qu’ils auraient accès à une somme d’argent promise, mais la réalité est clairement différente selon les propos relayés par une vidéo. Cette dernière postée sur le réseau Facebook nous apprend que les primes ne seront pas au rendez-vous.

Merci de partager au maximum… 🙏🙏Les soignants sont fatigués aidez nous 🙌🙌🙌 Publiée par Lili Lo sur Lundi 1 juin 2020

Nous apprenons dans les colonnes de Sud Ouest que l’hôpital de Dax ne correspond pas aux critères pour la réception de la prime.

40 % des personnels soignants seront en mesure de recevoir ce petit coup de pouce pour l’établissement de Mont-de-Marsan.

Une aide-soignante en Normandie partage dans une vidéo sa désillusion puisqu’elle n’aura pas la prime, elle dénonce alors une vraie injustice.

Elle avait alors décidé de se rendre à Paris pour tenter d’aider ses collègues et elle est passée avec un rythme de nuit. Elle a même posé des congés sans solde au vu de la situation. Toutefois, elle précise dans cette vidéo que « ni le gouvernement ni les hôpitaux ne tapent du poing sur la table pour essayer de nous avoir une prime ».

40 départements concernés par cette prime

Il faut savoir que ce sont les départements les plus touchés par l’épidémie du coronavirus qui sont concernés par cette prime. Cette dernière dont le montant atteint 1500 euros n’est donc pas systématique et il est impératif que l’hôpital en question respecte quelques critères. Lorsque ces derniers ne sont pas au rendez-vous, apparemment il n’y a pas de prime pour le personnel soignant. Dans cette vidéo, la jeune femme partage alors sa colère et son agacement face à cette situation qui a forcément été éreintante.

Elle précise qu’elle a finalement été en contact au même titre que d’autres personnels soignants et elle n’a pas le droit de recevoir cette prime. Selon France 3 Régions qui partage cette vidéo, la jeune femme se retrouve dans une situation assez complexe puisque les frais de déplacement n’ont pas été pris en charge et elle touche tous les mois 1350 euros net par mois. Il faudra peut-être patienter pour savoir si le gouvernement décide de revoir ses critères.

La colère des renforts covid aux hôpitaux de Paris… Vennez nombreux avec nous le 16 juin 🙌🙌🙏Merci de partager au maximum 👊👊👊 Publiée par Lili Lo sur Samedi 30 mai 2020

Les primes, un vrai casse tête

Il faut rester prudent quant à cette prime, la plupart des soignants et agents y croiront lorsqu’ils la verront sur leurs fiches de payes, c’est à dire normalement début juin.