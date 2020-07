Parc d’attractions de l’Oise : à 32 ans, elle est victime d’une chute mortelle, des passagers choqués !

Le parc Saint-Paul a décidé de réaliser un communiqué pour informer les Français concernant ce drame qui a provoqué de nombreux articles de presse sur le sujet.

Apparemment, cette femme de 32 ans est tombée du manège, il s’agit d’un parc d’attractions dans l’Oise, mais aux dernières nouvelles, les circonstances de la chute ne sont pas clairement identifiées.

Elle se trouvait donc dans des montagnes russes lorsque le drame s’est produit, il était aux alentours de 13h45.

Un accident mortel s'était déjà produit dans ce même parc et sur la même attraction il y a une dizaine d'années. https://t.co/lAttLqvsPx — La Nouvelle République (@lanouvellerep_) July 4, 2020

Que s’est-il passé dans ce parc d’attractions ?

Les passagers du manège ont forcément été choqués puisque la scène était visible de pratiquement tout le monde. Les propos de certaines personnes ont été relayés dans les colonnes du Parisien et ils font froid dans le dos. En effet, une fille a même vu la trentenaire chuter alors qu’elle se trouvait dans un virage de ces montagnes russes. Comme vous le savez, ces manèges offrent des sensations fortes avec notamment des montées et des descentes brutales. Si quelques personnes apprécient ces attractions, d’autres préfèrent des manèges beaucoup plus simples.

L’émotion était donc à son comble dans le parc Saint-Paul selon les informations du journal .

. Des enfants étaient présents dans le manège, il n’est pas surprenant d’apprendre qu’ils ont été choqués.

La trentenaire a chuté dans le Coaster Formule 1, mais les circonstances ne sont pas identifiées à 100 %.

Les services de secours ont été dépêchés sur place au plus vite pour tenter de l’aider, mais elle n’a pas pu être réanimée.

C’est le directeur du parc à savoir Gilles Campion qui a confirmé ces informations au Parisien via la voie téléphonique.

autre source relayant le communiqué https://t.co/8HIJTh70Nw — Conflits – Presse (@ConflitsPresse) July 4, 2020

Le journal partage également le témoignage d’une femme présente lorsque le drame s’est produit en ce début d’après-midi samedi dernier. Elle a clairement entendu un homme hurlé et lorsqu’elle a pu se rapprocher, elle a vu une femme qui se trouvait en sang alors qu’elle était au pied du manège. La trentenaire ne bougeait plus.

🇫🇷 Drame : une jeune femme de 32 ans est décédée après avoir chuté d'une montagne russe nommée le « #Formule1 », dans le parc d'attractions #SaintPaul situé dans l'#Oise. Certains visiteurs ont avoué ne pas s'être sentis en sécurité dans ce #manège. (DNA) #5juillet1962 pic.twitter.com/1XnHgnrKh0 — Conflits (@Conflits_FR) July 5, 2020

Une enquête ouverte après la chute de cette femme

Comme il y a eu un décès, il n’est pas surprenant qu’une enquête soit réalisée notamment pour identifier clairement les conditions du décès. Les personnes compétentes tenteront également de savoir si toutes les mesures de sécurité avaient été respectées. La préfecture de l’Oise selon la dépêche, la femme de 32 ans était accompagnée de son conjoint au moment du drame. Bien sûr, les familles et les personnes présentes sur les lieux ont été prises en charge puisque la scène avait été choquante et bouleversante. Le manège avait fait l’objet d’une révision en novembre 2019.

Ce manège avait déjà été au coeur d’un drame, mais un autre opérateur l’exploitait à cette époque. En effet, le journal mentionne un accident mortel d’une femme de 39 ans qui avait perdu la vie le 22 août 2009. Elle avait chuté d’une dizaine de mètres alors qu’elle avait été éjectée de ces montagnes russes. La réouverture avait été validée par la commission de sécurité selon la préfecture, rien ne semblait présager qu’un tel drame pourrait se produire. Il faudra désormais attendre les conclusions de l’enquête pour savoir si un défaut peut éventuellement être à l’origine ou si toutes les conditions de sécurité avaient été respectées que ce soit par le parc ou les passagers. C’est dans tous les cas, un accident dramatique qui se produit dans un parc d’attractions de l’Oise.