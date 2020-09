Mort du chauffeur de bus à Bayonne : a-t-il frappé en premier ? La défense apporte une nouvelle version !

View this post on Instagram

Nous étions beaucoup et n’avons fait qu’un hier soir à Bayonne, pour soutenir Philippe Monguillot et sa famille et dénoncer l’inacceptable : la violence et la haine gratuites. Mon admiration pour son épouse et ses filles qui ont mené cette marche blanche avec force et dignité. Asko ginen atzo, bat bakarrik egiteko Baionan, Philippe Monguillot eta bere familia sostengatzeko eta onartezina salatzeko : indarkeri ta gorroto doakoak. Mirespena bere emazte ta alabentzat eta haien duintasuna martxa hau zuzentzeko. #bayonne #marcheblanche #soutien #hommage #philippemonguillot #paysbasque #contrelesviolences #contrelahaine