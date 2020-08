Monique Olivier : voici comment les révélations auraient été faites sur Estelle Mouzin

Monique Olivier aurait finalement partagé quelques révélations la semaine dernière. Dans le dossier d’Estelle Mouzin, Michel Fourniret semble être le principal responsable puisqu’elle a reconnu que son mari avait enlevé, kidnappé, violé et étranglé la petite fille âgée de 9 ans lors des faits. Depuis de nombreuses années, les experts qui se multiplient pour ce dossier estiment que Monique Olivier est un coffre-fort, elle possède sans doute de vraies informations qui permettraient à la justice d’avancer dans de multiples affaires. Comme le révèle son avocat selon Paris Match, elle doit par contre être en confiance pour parler. Les avocats de Fourniret ont par contre appelé à la prudence concernant les propos.

Comment s’est déroulé l’audition de Monique Olivier ?

Le magazine vous propose une enquête détaillée notamment pour comprendre les auditions de l’ancienne épouse de Michel Fourniret. Nous ne savons pas encore à cette heure si ce dernier a parlé à la juge. Il a été entendu pendant 48 heures, alors a-t-il enfin dit toute la vérité ? A-t-il évincé cette affaire ? Se cache-t-il derrière une perte de mémoire ? Il faudra patienter pour savoir si ces deux rendez-vous ont réellement porté leurs fruits. Paris Match nous propose par contre de plonger au coeur des auditions de son ancienne épouse qui portait des baskets et un simple jogging.

L'ADN d’#EstelleMouzin a été retrouvé sur un matelas saisi dans la maison de la soeur de Michel #Founiret à Ville-sur-Lumes selon l'avocat de Monique Olivier via @BFMTV pic.twitter.com/YHHUy0tbTg — LesNews (@LesNews) August 21, 2020

La juge a tout de suite mis Monique Olivier à l’aise, car il faut qu’elle soit en confiance pour que les révélations soient au rendez-vous .

. Son avocat révèle que la juge a su créer une ambiance rassurante en proposant parfois de l’eau, un café.

Si l’ancienne compagne de Michel Fourniret se braque, il est impossible d’obtenir des informations.

🚨 Affaire Estelle Mouzin : Monique Olivier affirme que Michel Fourniret a enlevé, séquestré et tué la fillette. Elle a dit à la juge que son ancien mari a enlevé la fillette le 9 janvier 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. Le tueur a ensuite violée et étranglée l'enfant. pic.twitter.com/F9ExywGSOq — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) August 21, 2020

De ce fait, il y a de grandes chances pour qu’elle connaisse de nombreuses vérités, mais elle doit vouloir les partager. Il est impossible avec Monique Olivier de lui soutirer des données. L’avocat a tout de même reconnu selon le magazine que la situation a pu être usante, car tout au long de la journée, ils ont évoqué la disparition, un corps, Estelle Mouzin…

Monique Olivier a voulu parler à son avocat

Après plusieurs pauses et des discussions avec son avocat, Monique Olivier décide de parler. Michel Fourniret a kidnappé selon elle, violé et étranglé la petite fille alors qu’il se trouvait à Ville-sur-Lumes. C’est une première victoire pour la juge, mais il faut que son mari confirme les faits et surtout qu’il donne des détails concernant l’emplacement du corps. Comme a pu le préciser Éric Mouzin, la seule chose la plus importante, c’est de savoir où se trouve son enfant. Monique Olivier raconte donc comment tout cela a pu se dérouler, car il rentre chez le 10 janvier 2003. Il parle alors brièvement des faits à sa femme.

🔴🇫🇷[ALERTE] – Monique Olivier est passée aux aveux : l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret a avoué que son mari avait séquestré, violé puis étranglé la jeune Estelle #Mouzin, disparue le 9 janvier 2003. Elle avait 9 ans. #Fourniret a tué 11 femmes entre 1987 et 2003. pic.twitter.com/U5zrMdryBu — La Plume Libre (@LPLdirect) August 21, 2020

Monique Olivier révèle qu’elle aurait vu son mari rentrer avec des jeans couverts de terre. C’est à ce moment que l’audition prend fin. Il faudra sans doute une bonne dose de patience à la juge pour connaître toute la vérité sur ce dossier qui dure depuis tant d’années. Si certains n’ont jamais cru à la piste Fourniret, la juge pensait que l’ADN sur le matelas pourrait parler. C’est à ce moment que les analyses montrent une correspondance avec Estelle Mouzin. À ce stade, nous savons que Monique Olivier accuse son ex-mari pour le décès de la petite fille, mais nous ne connaissons pas le déroulement de l’audition de Michel Fourniret.