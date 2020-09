Météo : retour de la chaleur, des températures choquantes avec 37 degrés !

Il est très surprenant, et même insolite de découvrir de telles températures pour la France, car les prévisions sont même choquantes. Vous pensiez que l’été était derrière nous, vous avez fermé la piscine et vous étiez prêt à ranger le barbecue. Pourtant, ils peuvent jouer les prolongations au vu des journées qui se profilent à l’horizon. Vous aurez même très chaud en terrasse pour déguster votre plat avec quelques collègues. Selon les prévisions, ce lundi après-midi, le mercure devrait atteindre 37 degrés. Prévoyez donc des tenues adaptées.

L’été se prolonge pour la France

Nous avons eu un printemps très sympathique et tout le monde se rappelle de ce confinement sous le soleil alors qu’il était impossible de sortir. L’été a été rythmé par deux canicules et les températures ont parfois été assez violentes dans certaines régions de France avec près de 40 degrés. Si certains pensaient que le début du mois de septembre sonnait l’arrivée de l’automne, sachez qu’ils se sont trompés cette année puisque l’été fait de la résistance.

🌡 La chaleur va s'accentuer par le sud ce dimanche après-midi avec jusqu'à 34-36°C en Aquitaine !

➡ Les T°C en détail : https://t.co/VlUvPfxThO pic.twitter.com/h7HgmOzLzU — Météo Express (@MeteoExpress) September 13, 2020

Les nuits sont assez fraîches ainsi que les matinées, c’est pour cette raison qu’il n’est pas possible de parler d’une canicule .

. La journée est par contre très chaude avec un temps sec et ensoleillé sur l’ensemble de la France.

Le ciel sera un peu voilé au niveau de la façade atlantique, mais le beau temps sera tout de même présent.

Dans le Finistère et le Pays basque, l’atmosphère sera même très lourde.

Le vent ne sera pas présent pour cette semaine.

Prévoyez alors une tenue que vous serez en mesure d’adapter au fil des heures. Si les matins sont frais, la température augmente considérablement pour la journée avec près de 37 degrés. Les minimales sont toutefois de saison avec près de 16 degrés au maximum pour la moitié nord et jusqu’à 22 degrés pour le sud. Par contre, l’après-midi offre une atmosphère très différente, elle sera pesante, lourde. Il ne faudra donc pas oublier la crème solaire, le chapeau et surtout votre bouteille d’eau afin de vous désaltérer pour ne pas faire les frais de cette mini canicule.

☀ Ce lundi : franc soleil & chaleur exceptionnelle pour la saison ! Souvent 30 à 37°C cet après-midi. ➡️ https://t.co/IYdkyYclgF pic.twitter.com/ZfhIEYh31y — Météo Express (@MeteoExpress) September 14, 2020

Une tendance qui va durer plusieurs jours

Cette météo sera proposée en France pendant quelques jours avant que l’automne soit réellement présent la semaine prochaine. Les experts de Météo France annoncent une chute des températures après ce week-end. Il faudra toutefois attendre le 25 septembre pour que le mercure passe en dessous des 20 degrés avec de la pluie et une certaine fraîcheur. Le week-end du 19 septembre s’annonce très beau, cela vous permettra peut-être de profiter du barbecue et de la piscine si vous ne l’avez pas rangée. Le mercure devrait osciller entre 30 et 37 degrés sur l’ensemble de la France.

Il y a toutefois des inquiétudes concernant cette météo puisque les relevés ne sont pas de saison. Nous avons eu un printemps et un été à rallonge, ce qui témoigne d’un certain dérèglement climatique. Les adeptes de l’écologie et de la planète tirent donc la sonnette d’alarme puisque l’impact humain est considérable et il entraîne un réchauffement de la Terre. De ce fait, dans les prochaines années, le froid ne sera pas aussi présent et cela occasionne de nombreux dégâts. En effet, cette année, les insectes ont largement été présents puisque l’hiver n’a pas été glacial. Vous avez sans doute constaté que les guêpes étaient largement au rendez-vous cette année.