Météo France : la mini canicule de la fin du mois de Juin !

Alors que pendant le confinement, les températures ont été très élevées, depuis la sortie de cette période difficile, le mercure ne grimpe pas. Vos journées sont rythmées par du soleil, du vent du nord, de la pluie bien sûr et de la grisaille. L’été semble lui aussi contraint d’être confiné et les percées sont très rares sur l’ensemble du continent. Alors que les vacances d’été approchent à grands pas, certains Français se demandent s’ils auront réellement du beau temps et la réponse est oui !

Préparez-vous à un pic de chaleur selon la météo de la semaine

C’est une toute petite canicule et plutôt un pic de chaleur puisque vous n’aurez pas non plus 40 degrés à l’ombre et le mercure descendra au cours de la nuit. De ce fait, ce n’est pas une vraie canicule comme celle qui a pu empoisonner votre existence l’année dernière. Alors que la pluie a été largement au rendez-vous depuis le 11 Mai, nous attendons donc une amélioration et cette fin du mois de Juin pourrait être intéressante.

Les températures devraient dépasser 30 degrés notamment à Paris et à Lyon selon les prévisions de Météo France .

. Dans certaines zones, le mercure pourrait même grimper à 35 degrés, pensez alors à la crème solaire, au chapeau et à vous rafraîchir.

La météo sera donc clémente et si les normales saisonnières n’étaient pas atteintes depuis quelques semaines, ce sera le cas dès le 22 Juin.

Pour lundi, le soleil peut être assez timide, mais vous pourrez rapidement découvrir les joies de la baignade dans les prochains jours. Selon Météo France, le seuil des très fortes chaleurs avec des températures avoisinant les 35 degrés pourraient être au rendez-vous localement.

Pourquoi n’est-ce pas une vraie canicule ?

Généralement, les instituts météorologiques évoquent une canicule lorsque les températures entre la journée et la nuit ne baissent pas de manière significative pendant plusieurs jours. Certes, il fera chaud, même très chaud dans certaines villes comme en Ile de France ou au Sud Ouest, mais les nuits seront beaucoup plus agréables. De ce fait, il s’agit d’une mini canicule, car seules les températures de la journée seront élevées, elles redescendront au cours de la nuit. En ce qui concerne les prévisions pour le reste de l’été, certains estiment que la chaleur sera réellement au rendez-vous. Cela fait plusieurs années que nous avons le droit à une canicule, il y a donc de grandes chances pour qu’elle soit au rendez-vous cette année.

☀️ Alors que l'été calendaire débute ce samedi 20 juin, un pic de chaleur est prévu la semaine prochaine. Mercredi, jeudi, vendredi, journées les plus chaudes de l'épisode, le mercure atteindra les 30 °C sur la majeure partie du pays. 👉 Plus d'infos https://t.co/XvIgPzq5zB pic.twitter.com/QTe8Q82R0s — Météo-France (@meteofrance) June 19, 2020

Il ne faut pas oublier que les sols sont déjà secs dans certaines régions de France, les nappes phréatiques accusent des niveaux relativement bas, les conséquences d’une canicule pourraient être dommageables. Dans tous les cas, les spécialistes affirment que l’été 2020 sera chaud et même plus chaud que les années précédentes, il sera aussi sec. N’hésitez pas à dégainer une application pour savoir si la météo des prochains jours sera clémente et cela vous permettra enfin de sortir vos vêtements d’été. En effet, le printemps 2020 est terminé et il a surtout été marqué par le confinement.

Vous pouvez désormais vaquer à vos occupations tout en étant bien sûr vigilant aux gestes barrières, mais c’est l’heure de réserver vos vacances d’été. Privilégiez des zones peut-être éloignées de la foule, mais l’eau sera la bienvenue pour vous rafraîchir surtout si une canicule est à envisager.