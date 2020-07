Météo en France : finalement pas du tout de canicule, l’été sera-t-il plus frais ?

Vous avez l’impression que le vent est toujours présent et que les températures sont fraîches au cours de la nuit ?

Ce sera apparemment le programme de l’été 2020 en France. En effet, certains estimaient qu’il y avait un risque pour la canicule, mais ce ne sera pas le cas. Si les vacances d’été cette année sont différentes, ce sera aussi le cas pour les prévisions.

La canicule ne devrait donc pas avoir lieu et les conditions ne seront pas forcément extraordinaires. Grosse déception pour ceux qui attendaient un très beau et chaud soleil pour les prochaines semaines.

Une météo en 2020 qui tranche avec les années précédentes

Auparavant, vous aviez des étés très chauds et même caniculaires. L’année dernière, l’air était même irrespirable, les vendeurs de climatiseurs étaient pris d’assaut, il n’y avait plus un seul appareil de ce genre dans les rayons. Aujourd’hui, si vous vous rendez dans les commerces classiques ou les magasins de bricolage, vous pourrez découvrir de nombreuses références : ventilateurs, climatisations mobiles ou fixes… Les produits sont présents et ils attendent avec impatience la canicule qui ne devrait pas avoir lieu.

Selon la Chaîne Météo, l’été 2020 sera finalement un peu plus classique, les températures devraient être celles de la saison .

. Les journées peuvent être chaudes, mais ce n’est pas excessif et vous avez toujours ce vent insupportable qui s’invite du matin au soir.

Les vacances d’été seront donc ensoleillées, mais vous devriez respirer, ce qui n’était pas le cas en 2019 à cause du mercure qui ne cessait de grimper.

Vous pourriez retrouver des conditions semblables à celles de 2016.

Depuis près de trois ans, les étés ont été très chauds avec des records insupportables pour les corps qui n’arrêtaient pas de suffoquer. Pour 2020, le calme devrait régner et vous n’aurez pas forcément besoin de votre climatisation. Selon ce spécialiste de la météo, l’excédent ne devrait pas dépasser 0.6 degré par rapport aux normales saisonnières. C’est donc la douche froide pour tous ceux qui voulaient un été particulièrement chaud et beau.

🌤 Ce mercredi s'annonce estival sur les 3/4 de la France mais automnal sur l'extrême nord. ➡️ https://t.co/IYdkyYclgF pic.twitter.com/rrT0Xc3OBi — Météo Express (@MeteoExpress) July 7, 2020

Quatre étés avait été insupportables

Certains se souviennent des précédentes canicules avec notamment une augmentation de 1.5 degré des températures en 2015 contre 2 degrés pour 2018, 1.5 degré pour 2017 et 1.7 degré pour 2019. Il y avait 2016 qui montrait une petite hausse de 0.6 degré, mais en 2020, elle ne devrait pas dépasser un degré selon les dernières prévisions. Cela n’est pas forcément une mauvaise nouvelle puisque vous pourrez sortir sans avoir la crainte d’une canicule. Vous devez tout de même vous protéger puisque le soleil est traître. Il faut une crème solaire et un chapeau, car les températures peuvent tout de même être élevées dans le sud de la France.

Il fait beaucoup trop chaud super les vacances #meteo pic.twitter.com/sUQwXAmJQQ — clifouu🦂 (@clifouu) July 7, 2020

En ce qui concerne le mois d’août, il devrait être un peu moins chaud que juillet sans forcément que la fraîcheur soit au rendez-vous. Les journées de cet été seront alors un peu plus agréables alors que les nuits vous permettront de profiter pleinement de votre sommeil. L’année dernière il avait été très difficile de respirer puisque la canicule avait duré assez longtemps. De nombreux Français avaient rapidement acheté des climatisations mobiles pour tenter d’abaisser le mercure dans les pièces principales. Il faudra alors profiter de cette belle météo lorsqu’elle se présentera, car l’été 2020 sera finalement comme les vacances, assez bizarre.