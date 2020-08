Météo : canicule acte 3, une nouvelle hausse des températures avec plus de 35 degrés !

Nous avons eu pratiquement deux canicules depuis le début de l’été 2020, les chaleurs ont été assez soudaines. Nous avons pu remarquer des hausses considérables notamment dans le sud de la France ou encore le Grand Est. Bien sûr, le beau temps est toujours intéressant lorsque vous êtes en vacances, mais si vous avez retrouvé le chemin du bureau, cette nouvelle petite canicule ne devrait pas vous satisfaire.

Quelles seront les températures en France ?

Vous avez pu constater que le temps était maussade ces derniers jours après quelques orages et de la pluie. Les nuits sont un peu plus fraîches et donc agréables, car il est toujours pénible de tenter de trouver le sommeil avec 23 degrés et plus dans une chambre. Il a donc été possible d’aérer le logement et de retrouver des températures un peu plus douces, mais la canicule revient. Elle sera toutefois brève cette fois, mais le mercure pourrait s’affoler dans certaines zones de France.

Les températures minimales seront élevées notamment pour le Sud-Ouest, le mercure devrait atteindre près de 21 degrés .

. Lorsque le mercure est élevé au cours de la nuit, nous pouvons parler de canicule lorsque ce scénario se produit pendant plusieurs jours.

Les journées seront également chaudes avec près de 33 degrés dans le nord-ouest, mais les spécialistes annoncent près de 37 degrés dans le Sud-Ouest.

Les températures sont bien sûr sous un abri, il fera alors beaucoup plus chaud en plein soleil.

🇫🇷 FLASH – Voici les #températures probables lors d’une #canicule en 2050. Cette carte, réalisée par @meteofrance, se base sur le scénario du « laisser faire ». Les vagues de chaleur pourraient être 1,5°C plus chaudes que celles que nous connaissons. #canicule2020 #Climat pic.twitter.com/xpmaLHathw — Conflits (@Conflits_FR) August 13, 2020

Si vous avez la chance de posséder une piscine, vous pourrez alors vous rafraîchir lorsque vous rentrerez du travail. Ceux qui habitent dans des appartements sans la possibilité de faire redescendre les températures auront le système D. En effet, il suffit parfois de mettre en route le ventilateur et de déposer devant ce dernier des blocs de glace pour que l’air soit un peu plus frais. Cela aura toutefois comme répercussion d’augmenter le taux d’humidité, ce qui n’est pas forcément très agréable.

La chaleur s’invite aux côtés des orages

Malheureusement, vous connaissez parfaitement le scénario puisqu’il est le même toutes les années. De ce fait, lorsque le mercure grimpe, l’environnement est lourd et pesant, vous avez également un vent du Sud. L’ambiance est donc étouffante, ce qui entraîne des orages. Ces derniers devraient avoir lieu au cours du week-end, les températures pourront alors redescendre un peu. Si vous devez sortir avec ou sans les enfants, pensez à vous protéger la tête avec un chapeau, buvez de petites gorgées assez régulièrement, restez quelques heures dans un lieu frais et surtout ne vous exposez pas aux horaires les plus chauds.

Face à la canicule, la Californie forcée de couper le courant

"Les facteurs de cette crise sont multiples mais les énergies renouvelables – éolien et solaire – semblent en partie responsables. "https://t.co/OLrHJ6bd56 — Jean-Marc Jancovici (@JMJancovici) August 19, 2020

N’oubliez pas la crème solaire, car le soleil est un traître, il est à l’origine de nombreux problèmes de peau comme les cancers. Comme peut le montrer la carte reliée par BFMTV, la chaleur sera au rendez-vous alors si vous travaillez et que votre entreprise ne possède pas la climatisation, nous vous souhaitons du courage. Pour tous ceux qui ont encore la chance de savourer quelques jours de vacances, vous serez en mesure de profiter pleinement du beau temps. Vous pourrez constater que les températures les plus élevées seront surtout localisées au centre et à l’ouest, mais le sud sera toujours aussi réjouissant. Depuis quelques années, il y a par contre un phénomène assez spécifique, car les températures ne cessent de grimper dans le nord du pays.