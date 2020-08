Melon en France : le coût est exorbitant, plus de 4 euros le kilo !

Il est toujours difficile de trouver un très bon melon et les perles rares sont peu nombreuses en France. Malheureusement, pour des coûts aussi élevés, vous n’aurez pas la qualité qui peut aller avec. La déception sera clairement au rendez-vous que ce soit pour un achat chez un producteur, dans un centre commercial ou sur l’étal d’un marché. Toutefois, les statistiques sont problématiques, car, par rapport à l’année dernière, le prix a pratiquement doublé. Vous pouvez alors acheter des melons facturés jusqu’à 5 euros le kilo.

Le melon charentais, de l’or à l’état pur

Vous ne savez pas si ce melon sera à la hauteur de vos espérances, alors prenez-vous le risque de payer un prix aussi élevé ? Il suffit de se promener dans les allées des centres commerciaux ou sur les marchés pour constater que ce fruit si sympathique et rafraîchissant en été a été délaissé à cause de son tarif.

La récolte est faite ! Et bonne nouvelle : les tomates sont enfin là ! Et aussi courgettes, aubergines, poivrons, piments, haricots, framboises et le premier melon de la saison . Un potager que nous espérons digne de nos voisins Balzac et Rabelais ! pic.twitter.com/7gPHyjSP0s — Frédéric Manfrin (@fred_manfrin) August 23, 2020

Selon les experts et notamment BFMTV, le prix du melon n’a pas été impacté par l’épidémie du coronavirus ou encore la pandémie dans le monde entier .

. Les cours de France Agri Mer montrent que les melons en fonction des provenances peuvent être vendus près de 1.80 euro le kilo.

Le coût est alors multiplié par deux dès la source, les commerçants appliquent ensuite leur marge exorbitante et vous avez des melons qui valent de l’or.

Ce serait surtout les conditions météorologiques qui seraient la cause de cette problématique.

Notre premier melon pousse bien et un deuxième est récemment apparu! pic.twitter.com/GzW8H9iEgR — maranwe84 (@maranwe84) August 23, 2020

En effet, les melons sont proposés en PACA, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, les conditions n’ont pas été celles escomptées, cela explique alors cette hausse fulgurante des coûts des melons. Il est alors difficile d’envisager près de 5 euros le kilo pour un tel fruit qu’il faudra acheter par deux ou trois en fonction de la composition du foyer. Que ce soit pour l’apéro, une salade ou un plat, le melon est toutefois la star des assiettes au cours de l’été, mais en 2020, il est beaucoup trop cher. Il faudra alors s’attendre à une baisse des ventes à cause de ces coûts.

Pourquoi certains melons sont beaucoup plus abordables ?

Il suffit de regarder la provenance, vous aurez alors des melons qui ne sont pas français, ils ont subi un transport assez conséquent, parfois ils ont été congelés pour optimiser le rendement. Certes, ce ne sont pas les meilleurs melons, mais les prix sont inférieurs à 3 euros. Il faut également être vigilant lorsque vous passez à la caisse, car votre melon a coûté 2 euros, mais quelle est sa taille ? Certes, le prix est sympathique, mais vous avez un petit produit qui ne sera pas suffisant pour toute la famille.

Pourquoi le melon coûte si cher cet été https://t.co/SOzeHzLyEk pic.twitter.com/JF8pREyg1S — BFM Business (@bfmbusiness) August 21, 2020

De ce fait, pour jauger le prix d’un produit et notamment des fruits ainsi que des légumes, il est toujours conseillé de vous focaliser sur le kilo. Cela vous permet d’avoir une base simple et efficace pour la comparaison. Si vous souhaitez déguster des melons, il faudra apparemment attendre le mois d’août selon les précisions du journal. Il y a de grandes chances pour que les prix soient nettement plus abordables. Vous pourrez alors trouvé des produits sympathiques, mais le goût sera-t-il au rendez-vous ? Après le coût, c’est souvent le principal problème, il est difficile de trouver un melon sucré qui n’est pas désagréable en bouche. Vous avez parfois l’impression de manger une courge qui n’est absolument pas mûre alors qu’elle est très colorée.