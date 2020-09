McDonald’s donne sa version : à 5 ans, elle a vraiment découvert avec effroi un asticot dans le burger ?

Que s’est-il passé dans ce fast-food le 26 août dernier ? Lorsque vous mangez votre burger avec envie et passion, il est toujours désagréable de constater qu’il est froid par exemple ou que certains ingrédients n’ont pas été enlevés. Toutefois, La Provence rapporte une histoire incroyable qui fait aussi froid dans le dos. Une famille se trouvait à Aubagne à McDonald’s du côté des Bouches-du-Rhône lorsque la petite fille de 5 ans a fait une découverte peu réjouissante.

Un asticot bougeait à l’intérieur de la boîte ?

Les enfants ont une vraie passion pour le Happy Meal puisqu’il contient un petit jouet, l’enseigne a fait en sorte de proposer un menu équilibré et surtout les portions sont adaptées. Toutefois, la fillette découvre un asticot au fond de sa boîte alors qu’elle voulait déguster son hamburger. Le père de la fillette prend alors le contenant afin de retourner chez McDonald’s pour demander bien sûr des explications.

Un couple retrouve des asticots dans le burger, après avoir commandé un Happy Meal pour leur fille au McDonald's d'Aubagne,https://t.co/jWiDYIZIL6 — Michel Lesellier (@LesellierMichel) September 1, 2020

La discussion commence avec les gérants, mais le hamburger tombent et se retrouvent sur le sol .

. C’est à ce moment qu’ils découvrent que le burger est envahi par les asticots et ils sont plusieurs à grouiller.

La gérante a proposé à la famille de se rendre dans le restaurant pendant une semaine gratuitement afin de les dédommager.

Son père a refusé cette proposition avant de déposer une plainte. Le père de famille a assuré qu’il était dégoûté et il ne remettra pas les pieds dans cette enseigne. Comme le mentionne le journal, la petite famille est encore sous le choc de cette découverte et elle trouve cela inadmissible. Cela montre que l’hygiène n’est pas forcément au rendez-vous et plusieurs questions sont de rigueur. Comment le contrôle a-t-il pu laisser passer un tel sandwich ? Pourquoi des asticots ont été retrouvés dans le burger ? L’enseigne respecte-t-elle toutes les normes d’hygiène imposées en France ? Le couple voudrait que le contrôle soit fait, car la situation aurait pu être très dangereuse si l’enfant avait ingurgité le sandwich avec les asticots.

Des articles ont-ils été supprimés ?

Le journal Libération révèle que des articles auraient été supprimés puisqu’ils n’existent plus. Les pages dévoileraient des erreurs 404 ou encore des pages introuvables. CheckNews aurait alors pris contact avec La Provence afin de lui poser des questions concernant la suppression des articles. Le journal aurait alors répondu que McDonald’s a demandé le retrait puisqu’il y avait des erreurs factuelles dans la version transmise par la famille. En réalité, une partie de l’histoire ne serait pas réelle, la firme aurait même dévoilé des preuves pour prouver que la famille ne disait pas l’intégrale vérité.

🇫🇷 FLASH – Des dizaines d’#asticots ont été retrouvés dans un menu #Mcdonalds à #Aubagne. Après cette constatation, la gérante du #fastfood a proposé à la victime de rembourser son menu et de lui offrir une semaine de repas gratuit. La victime a refusé et va porter plainte. (LP) pic.twitter.com/KUn0NeLJuy — Mediavenir (@Mediavenir) August 31, 2020

Le récit initial mettait en avant des dizaines d’asticots qui grouillaient, mais les images des caméras ne montrent pas une telle scène. Rapidement, les organes de presse ont décidé de revoir leur copie pour qu’elle reflète la réalité, et non la version de la famille qui pourrait être faussée. Toutefois, McDonald’s a décidé de prendre la parole selon Libération, car la situation ne serait pas compréhensible.

L’asticot qui apparaît sur la photo parue dans La Provence ne correspond pas au type d’asticots que l’on peut retrouver dans des produits carnés.

Alors info ou intox ? Difficile de le savoir, mais une enquête interne a été menée pour tenter de comprendre la situation. Le restaurant a tenu à rembourser la famille.