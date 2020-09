Match en National 2 : rencontre la plus courte avec 52 secondes !

Il y a bien sûr des règles à respecter pour que les matchs puissent être joués. Il faut par exemple un nombre de joueurs suffisant et ce n’était pas le cas pour cette rencontre en National 2. C’est aussi pour cette raison qu’elle n’a duré que 52 secondes, l’arbitre a été contraint de prendre une lourde décision. Dans le monde du sport, il doit bien sûr se pencher avec transparence sur ces évènements comme ce fut le cas face à Djokovic, qui a été disqualifié de l’US Open.

Le coronavirus a impacté la rencontre en National 2

Le monde du sport n’est pas épargné par le Covid-19. Ce fut aussi le cas pour cette rencontre puisque le club du Jura n’avait pas pu jouer les trois dernières rencontres. Elles avaient fait l’objet d’un report à cause de l’épidémie. Il faut également noter comme le mentionne Cnews, que cinq joueurs étaient encore malades et ils étaient positifs au coronavirus. La reprise de l’entraînement a donc été difficile avec un effectif réduit et les joueurs ont pu se rencontrer vendredi dernier.

7 matchs reportés (pour l'instant) en 5 journées de #NationalFFF

Où va-t-on? pic.twitter.com/oBTwxlp7xk — Denis Vergos (@2nivergos) September 7, 2020

De ce fait, à cause du manque de joueurs, de l’absence d’un vrai entraînement et surtout de la quatorzaine imposée, les conditions n’étaient pas les meilleures .

. Pour la 4e journée, une demande concernant le report avait été formulée, mais elle a été refusée.

L’équipe a donc été contrainte avec son effectif réduit de se présenter tout de même.

Jura Sud s’est présenté et le match a duré seulement 52 secondes.

En effet, l’équipe du Jura ne voulait pas recevoir un point de pénalité ou encore un forfait. Elle a donc fait le déplacement en connaissant parfaitement l’issue de cette rencontre qui était sans surprise. Lors du coup d’envoi, ce sont seulement 8 joueurs qui étaient présents sur la pelouse et l’arbitre a décidé de stopper le match. De plus, l’un des joueurs présents a été la cible d’une blessure et il n’a pas pu reprendre le match. L’arbitre a décidé de tout arrêter, les deux équipes ont été envoyées dans les vestiaires.

Les U12 et les féminines ont pu aussi retrouver le chemin de l'entraînement cet après-midi ☀️⚽️ #JSFFamily https://t.co/OxZRRV6Pq3 — Jura Sud Foot (@JuraSudFoot) September 5, 2020

Impossible de jouer avec 7 joueurs sur le terrain

Avec une équipe de 8 joueurs, il aurait été possible de jouer les 90 minutes pour cette rencontre, mais avec la blessure du joueur, cette éventualité s’évaporait en une fraction de seconde. Toutefois, jouer avec un effectif aussi réduit est aussi très complexe, mais Jura Sud n’avait finalement pas le choix, il fallait qu’elle soit présente sur la pelouse malgré les conditions un peu chaotiques. Dans le journal Saône-et-Loire, les déclarations du président Christian Ragaigne ont été partagées. Il a notamment précisé qu’il avait eu honte de ce spectacle.

Communiqué officiel. En raison de la quatorzaine imposée par l'ARS au club de Jura Sud Foot, seuls 8 joueurs étaient aptes à participer à la rencontre Louhans – Jura Sud. Suite à la blessure d'un de ses joueurs, le match a été interrompu conformément au règlement. pic.twitter.com/PuVuxb23Y0 — Jura Sud Foot (@JuraSudFoot) September 6, 2020

Selon lui, il y avait sans doute d’autres méthodes à envisager. L’arbitre a donc suivi à la lettre le règlement, Louhans Cuiseaux a été l’équipe gagnante de cette rencontre un peu spéciale puisqu’elle a duré 52 secondes, mais l’ambiance était aussi un peu spécifique au vu de l’effectif, du coronavirus et de cette blessure qui est arrivée rapidement après le coup d’envoi. Jura Sud a également partagé sur son compte Twitter un communiqué de presse notamment pour expliquer la situation et valider la blessure de l’un des joueurs. La rencontre a de ce fait été stoppée comme le veut le règlement. C’est un nouveau coup dur pour l’équipe.