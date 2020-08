Masque obligatoire pour les enfants : quel est l’âge à prendre en compte ?

Certains estiment que le masque sera obligatoire au collège et au lycée seulement, d’autres pensent qu’il faut l’imposer dès 6 ans. Il y a également des rumeurs qui circulent sur le Web, car le masque pourrait être obligatoire dès 3 ans. De ce fait, les parents ont besoin de quelques éclaircissements alors que la rentrée des classes se profile à l’horizon. En effet, ils auront retrouvé les bancs de l’école d’ici le début de la semaine prochaine avec dans leur cartable, des masques.

Quel âge pour porter un masque pour un enfant ?

Le ministère de l’Éducation précise sur son site Internet que les enfants devront dès la rentrée des classes porter un masque lorsqu’ils sont âgés de plus de 11 ans. C’est donc l’obligation à respecter pour l’ensemble des parents, mais ce sera aussi le cas pour le personnel scolaire et les enseignants. Si votre enfant à 6 ans et qu’il est inscrit en primaire, il ne sera pas en faute s’il ne porte pas cette protection.

Il y a par contre des recommandations pour les plus jeunes et ces conseils sont à mettre de côté par rapport aux obligations dévoilées par le ministère .

. L’OMS pour sa part estime que les enfants dès 6 ans doivent porter le masque notamment pour être certain qu’ils ne soient pas des porteurs du coronavirus.

Dans ce cas de figure, les enfants inscrits en primaire devraient porter le masque selon les recommandations de l’OMS et non les obligations énoncées par le ministère.

De leur côté, les médecins ont une autre vision, car ils sont convaincus que les enfants doivent porter un masque dès trois ans pour éviter toutes les situations les plus dangereuses. Cela peut toutefois être difficile d’imposer cet accessoire à un enfant de cet âge sauf si les parents ont pu l’habituer pendant les vacances d’été. Dans le cas contraire, il aura tendance à jouer avec son masque ou à vouloir le retirer sans, forcément, comprendre l’intérêt de le porter. Il y a donc de nombreuses informations qui circulent sur la toile alors que la rentrée des classes se rapproche de plus en plus.

Un masque et un vaccin pour les enfants ?

Les pédiatres estiment que les enfants devraient être vaccinés contre la grippe et la gastro-entérite, cela faciliterait le diagnostic concernant le coronavirus. En effet, les symptômes de ces trois maladies sont particulièrement identiques même si l’ordre d’apparition n’est pas le même. Il serait alors difficile de cibler immédiatement le Covid-19, d’où l’intérêt de vacciner les enfants afin de chasser ces éventualités. Même si le ministère de l’Éducation impose les masques dès 11 ans, les parents peuvent toutefois proposer ces protections à leurs enfants de moins de 11 ans.

Il n’y a pas une obligation contraire qui interdit le port du masque en primaire par exemple ou en maternelle. Par contre, les spécialistes estiment que, trois ans, c’ est l’âge minimum, car, auparavant, le masque pourrait avoir des conséquences notamment au niveau de la respiration. Les plus jeunes auraient des problématiques pour respirer à cause des voies aériennes qui sont finalement beaucoup plus petites. Par conséquent, vous êtes totalement libre de proposer ce masque à votre jeune enfant même si l’école ne l’impose pas, il ne faut pas oublier que nous ne sommes jamais trop prudents. Il faudra également habituer votre enfant à désinfecter ses mains avec le gel hydroalcoolique.