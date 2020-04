Alors que la France est confinée, certains quartiers ne dorment pas et les heurts avec les forces de police prennent de l’ampleur. Marine Le Pen prend la parole.

Ce sont des situations assez chaotiques qui sont identifiées dans certains quartiers français. Que ce soit dans la banlieue à Paris ou encore en Alsace du côté de Strasbourg, les quartiers s’enflamment alors que le coronavirus continue de sévir. Marine Le Pen semble avoir trouvé la solution, car elle veut neutraliser « les racailles ».

La France fautive à cause de la libération des détenus

Pour Marine Le Pen, la situation est facile à expliquer puisque la France a décidé de libérer de nombreux détenus à cause du coronavirus. Les quartiers sont alors sous tension et les attaques se multiplient. Plusieurs drames ont d’ailleurs eu lieu alors que la France est invitée à se confiner jusqu’au 11 Mai prochain.

Le 18 Avril dernier à Villeneuve-la-Garenne, un accident a eu lieu avec les forces de l’ordre.

Du côté de l’agglomération de Paris, près de 9 personnes ont été interpellées.

A Strasbourg, plusieurs affrontements ont également eu lieu avec les policiers.

Sur Twitter, Marine Le Pen partage avec rigueur et précision sa colère face à ces situations qui prennent de l’ampleur.

Voici les insupportables scènes de guérilla urbaine qui ont eu lieu hier dans toute la France.

Il faut « désarmer les racailles » dans les quartiers

La France n’arrive pas à gérer le coronavirus, les hôpitaux sont surchargés, le gouvernement est ciblé par de nombreux Français et les affrontements se multiplient dans les quartiers sensibles. Pour de nombreuses personnes, la situation en France est chaotique et l’exemple donné est dramatique.

L’heure n’est plus aux bons sentiments, aux excuses et aux politiques de la ville ruineuses : l’heure est au désarmement des racailles, à leur PUNITION et à leur neutralisation.

Pour Marine Le Pen, la solution est donc simple, il faut absolument maîtriser les banlieues et ces quartiers avant que la situation ne prenne une ampleur dramatique et difficile à supporter. Ce sont toutefois des images assez dramatiques qui sont dévoilées sur Twitter et les réseaux sociaux en général. En effet, la France doit absolument se confiner pour éviter la propagation du virus, mais la réalité est différente.

Certains se promènent dans les parcs sans se soucier de la contamination, d’autres sortent sans raison particulière à maintes reprises et pour Marine Le Pen, les « racailles » sont aussi au rendez-vous dans ces quartiers. Toutefois, sur Twitter, le ton est donné par celle qui dirige le Rassemblement National.

En libérant des milliers de détenus, Mme Belloubet a donné des ailes à la voyoucratie qui caillasse nos forces de l’ordre et pompiers dans des centaines de cités. L’État macronien n’a pas seulement renoncé à combattre la délinquance : il lui a offert un renfort insensé.

Il faudra désormais attendre la réponse d’Emmanuel Macron qui se focalise pour l’instant sur la gestion de la crise sanitaire.