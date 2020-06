Manifestation à Paris : Les photos du décrocheur de la banderole de Génération Identitaire ce samedi !

Manifestation à Paris : les français se réunissent à Paris pour dénoncer les violences policières !

En effet, ce samedi 13 juin 2020, en pleine crise sanitaire du coronavirus, se trouvait en plein paris une nouvelle manifestation contre les violences policières suite aux récents évènements. Sur la place de la République à Paris, on a donc pu retrouver une foule immense manifester. Mais parmi les nombreux français qui ont dénoncé vivement les violences policières, on a pu retrouver également Génération Identitaire.

Le mouvement très contesté a en effet sorti une banderole qui dénonçait le « racisme anti-blanc » qui a suscité beaucoup de critiques et de colère de la part de tous les manifestants présents sur place. Leur banderole a en effet été jugée complètement hors de propos pour tous les français qui manifestent ce jour là en référence aux événements des Etats-Unis avec George Floyd et en France avec l’affaire Adama Traoré.

Mais alors que la manifestation battait son plein, on a pu donc voir cette banderole de Génération Identitaire dévoilée pendant la manifestation depuis un immeuble en particulier, et le moins que l’on puisse dire c’est que même les habitants de l’immeuble ont été très agacés de voir cette fameuse banderole. C’est alors qu’un jeune homme, surnommé sur Instagram « acrobate94 », a fait un acte que personne n’attendait ! En effet, le jeune homme a décidé ni plus ni moins d’escalader l’immeuble pour aller décrocher la banderole de Génération Identitaire, pour le plus grand bonheur des habitants de l’immeuble mais aussi de tous les manifestants qui se trouvaient là.

Manifestation à Paris : les images impressionnantes font plus de 500 000 vues sur les réseaux sociaux !

La vidéo, qui a été diffusée en plein direct en story sur le réseau social Snapchat, a été enregistrée et retweetée plus de 500 000 fois à cette heure-ci en moins de 24 heures. Une performance qui restera sûrement dans la mémoire de l’acrobate qui va à coup sûr devenir célèbre après cet évènement.

L’acrobate 94 qui escalade un immeuble pour décrocher la banderole de Génération Identitaire 👏🏼👏🏼👏🏼 #placedelarepublique #JusticePourAdama pic.twitter.com/mnYy02KGB5 — Bav (@bavmarame) June 13, 2020

Dans la vidéo, on peut voir le jeune homme se filmer lui même. Alors qu’il porte les lunettes de soleil “Spectacles” du fameux réseau social Snapchat, il sourit et à l’air très à l’aise ! Avant son acte, repéré par la foule en bas, les manifestants ont toutes et tous crié un grand “Merci” au jeune homme. Une fois la bannière décrochée, on peut entendre dans la vidéo le jeune homme dire “je l’ai fait !”, bien rassuré de son geste, tout comme la foule ! Sur les images impressionnantes de la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, il faut bien avouer que le jeune homme n’a vraiment pas froid aux yeux !

En effet, il est très proche du vide et nombreux sont les personnes qui n’auraient tenu que quelques secondes en réalisant cet acte contre Génération Identitaire. Il va ensuite lever le poing en l’air avant d’arrêter la diffusion de la vidéo sur Snapchat. Mais alors que les manifestants de Paris sont très heureux de voir la banderole de Génération Identitaire enfin décroché par le fameux “acrobate” dont la popularité va grimper, ces derniers vivement actuellement un cauchemar… En effet, la préfecture de Police a révélé sur les réseaux sociaux que douze interpellations avaient été faites durant la manifestations. Des propos antisémites et racistes auraient été tenues contre les manifestants, ce à quoi les manifestants attendaient une réaction de la police.

"Sales juifs" scandé par les manifestants. Le préfet de Police signale ces propos antisémites à la justice. pic.twitter.com/3aSaQfmvjK — Préfecture de Police (@prefpolice) June 13, 2020

Nous sommes donc encore loin de voir toute la population mobilisée contre les violences policières envers les personnes visées pour leur couleur de peau, comme on a encore pu le voir hier après-midi lors de cette manifestation à Paris. Du côté des hommes et des femmes politiques, personne n’a à ce jour dénoncé les actes de Génération Identitaire ni salué le geste, que certains diront qu’il est héroïque, du jeune “acrobate”. En effet, celui-ci flirte avec la légalité et n’avait pas le droit en réalité de grimper sur l’immeuble pour décrocher la banderole qui a fait parler d’elle !