Lundi14Septembre : attention aux tenues provocantes dans les établissements scolaires aujourd’hui !

#Lundi14Septembre : un mouvement pour lutter pour la liberté de s’habiller de la gente féminine

C’est sur le réseau social TikTok que le mouvement #Lundi14Septembre a vu le jour durant le week-end, jusqu’à apparaître dans les tendances de Twitter cette nuit et réunissant plusieurs dizaines de milliers de tweets en quelques heures seulement. C’est après un incident survenu dans un lycée français que la tendance est apparue pour la première fois sur les réseaux sociaux cette semaine. En effet, il a été reporté que des lycéennes se soient vu reproché un vêtement qui fait parfois scandale sur les réseaux sociaux : le crop top.

On ne compte plus en effet le nombre de personnalités françaises et internationales qui ont fait fureur sur les réseaux sociaux en diffusant des clichés d’elle avec ce fameux petit haut. Mais dans un cadre scolaire, il semblerait que cela ne soit pas toujours très apprécié par les établissements. C’est de cette façon que l’idée de créer un mouvement pour inciter les jeunes femmes à porter des tenues provocantes est donc né.

🇫🇷 FLASH – Un appel à s’habiller de manière « indécente » et « osée » dans les établissements scolaires demain, #Lundi14Septembre, a été lancé sur #instagram. Relayé des milliers de fois, il est soutenu par le collectif #NousToutes et la chanteuse #Angèle notamment. pic.twitter.com/X2QaXF4OuT — Mediavenir (@Mediavenir) September 13, 2020

Aujourd’hui, les lycéennes, les étudiantes, mais aussi toutes les femmes qui le souhaitent sont donc invitées à s’habiller de manière provocantes avec des hauts très courts, des mini-jupes, des crop tops, ou encore des pantalons à trous. Mais si le mouvement peut paraître au départ peu suivi, une association féministe a rapidement pris le pas et décidé de soutenir la cause des jeunes lycéennes, tout comme des personnalités françaises !

#Lundi14Septembre : la chanteuse Angèle soutient le mouvement féministe !

C’est sur les réseaux sociaux que l’association féministe Nous toutes a partagé son soutien au mouvement qui consiste aujourd’hui pour les jeunes femmes à porter des tenues dites “provocantes”. Mais comme le signale l’association dans son message sur les réseaux sociaux, le problème principal des femmes aujourd’hui ne se situe clairement pas au niveau des tenues, mais à toutes les agressions en tous genres que l’on peut voir ici et là. A l’heure des mouvements #Balancetonporc et #MeToo, c’est d’autant plus d’actualité !

Mais l’association féministe ne s’attendait sans doute pas à avoir un nouveau soutien de taille… En effet, cette semaine le chanteur et rappeur Roméo Elvis a fait scandale sur des révélations d’une jeune femme l’accusant d’avoir eu des gestes déplacés envers elle. Bien que depuis le principal intéressé ait réagi avec des excuses, les internautes ont été très surpris de voir que le mouvement #Lundi14septembre est aujourd’hui soutenu par sa soeur, la chanteuse belge Angèle. C’est en effet sur sa story Instagram que cette dernière aurait apporté tout son soutien au mouvement qui lutte contre les discriminations faites aux femmes qui sont plus que jamais d’actualité aujourd’hui.

Mais tandis que certains hommes sur les réseaux sociaux sont ravis de cette nouvelle, ne vont-ils pas en profiter plutôt pour agresser des jeunes femmes à cause de leurs tenues ? Certains directeurs d’établissements craignent les débordements et les scandales, alors que la crise sanitaire du coronavirus bat déjà son plein sur tout le pays.

Même le FC snap est plus censé que vous #Lundi14Septembre pic.twitter.com/wGWZPJie3q — amine (@aminee96) September 13, 2020

Hasard du calendrier, ce lundi 14 septembre devrait rimer également avec chaleur estivale ! Comme en témoigne le site de Météo France notamment, la température est plutôt bonne sur l’ensemble du pays, avec des maximales allant jusqu’à 34 degrés ! On imagine que le mouvement a de quoi être un véritable succès pour les organisatrices de ce dernier, mais est-ce que celui-ci sera réellement suivi ?